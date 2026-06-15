Derrota de Alex Poatan para Gane no UFC Casa Branca repercute: 'Nem competiu'
O brasileiro foi nocauteado no segundo round
O brasileiro Alex Pereira sofreu uma dura derrota para o francês Ciryl Gane na luta co-principal do UFC Freedom 250, realizado neste domingo (14), na Casa Branca, em Washington. Em disputa estava o cinturão interino dos pesos pesados, e Gane levou a melhor ao nocautear Poatan no segundo round.
Após um primeiro assalto equilibrado, com ligeira vantagem para o brasileiro na avaliação de parte da imprensa especializada, a luta mudou completamente no início do segundo round. Gane encontrou a distância ideal e acertou um potente jab de direita que derrubou Poatan.
O francês avançou para o ground and pound, mas o brasileiro mostrou resistência e conseguiu se recuperar ao agarrar uma das pernas do adversário, voltando para a luta em pé. Na sequência, Gane manteve a pressão, encurtou a distância e conectou um cruzado preciso que apagou Poatan. Sem condições de continuar, o brasileiro foi declarado derrotado por nocaute.
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A luta marcou a estreia de Poatan na categoria dos pesados após deixar vago o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro buscava se tornar campeão em mais uma divisão do UFC, mas acabou parando diante da maior experiência de Gane entre os atletas da categoria.
No primeiro round, Poatan chegou a assustar o adversário ao conectar uma forte mão direita nos segundos finais, fazendo o francês cambalear. O brasileiro também apostou nos chutes baixos para tentar minar a movimentação do rival. Apesar do bom início, Gane conseguiu ajustar a estratégia no segundo assalto e encontrou o golpe que definiu o confronto.
Veja o momento:
📺 @paramountplus pic.twitter.com/fOyvjxsCfq— UFC on Paramount+ (@UFConParamount) June 15, 2026
Nas redes sociais, a derrota de Poatan gerou uma enxurrada de reações entre fãs de MMA. Muitos internautas afirmaram que o brasileiro teve dificuldades para competir em igualdade de condições com Ciryl Gane, especialmente após ser atingido pelo golpe que definiu a luta no segundo round.
Veja a repercussão:
O Poatan não ter apagado é bizarro, teve muito cotovelada na nuca— Boltz (@BoltzXL) June 15, 2026
Mas é isso… tentou o impossível, a história não vai ser apagada
O MAIOR DA HISTORIA CONTINUA SENDO O ÍNDIO
Tava sentindo o Poatan estranho na entrada já, mas achei que era impressão só, triste demais véi— um mero palpiteiro (@Santastic01912) June 15, 2026
q tristeza mano pqp, poatan merecia mt— yato. (@yatokor) June 15, 2026
Já imaginava essa diferença de agilidade do Gane. O Peso pesado mais atlético da história. Valeu a tentativa do Poatan de fazer história— John ᶜʳᶠ (@whoisJoaoLucass) June 15, 2026
Mano, sei de nada de UFC. Mas brutal esse Gane ai. Poatan nem competiu. Duro.— Andrew Sousa (@salvedrew) June 15, 2026
Com o resultado, Ciryl Gane conquista novamente o cinturão interino dos pesos pesados e se credencia para uma futura unificação de títulos na categoria. Já Poatan conhece sua primeira derrota desde a mudança de divisão e terá de adiar o sonho de conquistar mais um cinturão no Ultimate.
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FICHA TÉCNICA
UFC Freedom 250
📆 Data: 14 de junho de 2025
⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
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