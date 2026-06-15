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Derrota de Alex Poatan para Gane no UFC Casa Branca repercute: 'Nem competiu'

O brasileiro foi nocauteado no segundo round

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 01:18
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)
Poatan é nocauteado e perde o sonho de ser o primeiro tricampeão do UFC. (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)

O brasileiro Alex Pereira sofreu uma dura derrota para o francês Ciryl Gane na luta co-principal do UFC Freedom 250, realizado neste domingo (14), na Casa Branca, em Washington. Em disputa estava o cinturão interino dos pesos pesados, e Gane levou a melhor ao nocautear Poatan no segundo round.

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  • Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)

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  • Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

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    • Após um primeiro assalto equilibrado, com ligeira vantagem para o brasileiro na avaliação de parte da imprensa especializada, a luta mudou completamente no início do segundo round. Gane encontrou a distância ideal e acertou um potente jab de direita que derrubou Poatan.

    O francês avançou para o ground and pound, mas o brasileiro mostrou resistência e conseguiu se recuperar ao agarrar uma das pernas do adversário, voltando para a luta em pé. Na sequência, Gane manteve a pressão, encurtou a distância e conectou um cruzado preciso que apagou Poatan. Sem condições de continuar, o brasileiro foi declarado derrotado por nocaute.

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    A luta marcou a estreia de Poatan na categoria dos pesados após deixar vago o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro buscava se tornar campeão em mais uma divisão do UFC, mas acabou parando diante da maior experiência de Gane entre os atletas da categoria.

    No primeiro round, Poatan chegou a assustar o adversário ao conectar uma forte mão direita nos segundos finais, fazendo o francês cambalear. O brasileiro também apostou nos chutes baixos para tentar minar a movimentação do rival. Apesar do bom início, Gane conseguiu ajustar a estratégia no segundo assalto e encontrou o golpe que definiu o confronto.

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    Veja o momento:

    Nas redes sociais, a derrota de Poatan gerou uma enxurrada de reações entre fãs de MMA. Muitos internautas afirmaram que o brasileiro teve dificuldades para competir em igualdade de condições com Ciryl Gane, especialmente após ser atingido pelo golpe que definiu a luta no segundo round.

    Veja a repercussão:

    Com o resultado, Ciryl Gane conquista novamente o cinturão interino dos pesos pesados e se credencia para uma futura unificação de títulos na categoria. Já Poatan conhece sua primeira derrota desde a mudança de divisão e terá de adiar o sonho de conquistar mais um cinturão no Ultimate.

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    Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

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    FICHA TÉCNICA
    UFC Freedom 250

    📆 Data: 14 de junho de 2025
    ⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

    ➡️ Terceiro cinturão no UFC deixará 'grande legado' para Alex Poatan

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