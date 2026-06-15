Derrota de Alex Poatan para Gane no UFC Casa Branca repercute: 'Nem competiu' O brasileiro foi nocauteado no segundo round

O brasileiro Alex Pereira sofreu uma dura derrota para o francês Ciryl Gane na luta co-principal do UFC Freedom 250, realizado neste domingo (14), na Casa Branca, em Washington. Em disputa estava o cinturão interino dos pesos pesados, e Gane levou a melhor ao nocautear Poatan no segundo round.

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Após um primeiro assalto equilibrado, com ligeira vantagem para o brasileiro na avaliação de parte da imprensa especializada, a luta mudou completamente no início do segundo round. Gane encontrou a distância ideal e acertou um potente jab de direita que derrubou Poatan.

O francês avançou para o ground and pound, mas o brasileiro mostrou resistência e conseguiu se recuperar ao agarrar uma das pernas do adversário, voltando para a luta em pé. Na sequência, Gane manteve a pressão, encurtou a distância e conectou um cruzado preciso que apagou Poatan. Sem condições de continuar, o brasileiro foi declarado derrotado por nocaute.

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A luta marcou a estreia de Poatan na categoria dos pesados após deixar vago o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro buscava se tornar campeão em mais uma divisão do UFC, mas acabou parando diante da maior experiência de Gane entre os atletas da categoria.

No primeiro round, Poatan chegou a assustar o adversário ao conectar uma forte mão direita nos segundos finais, fazendo o francês cambalear. O brasileiro também apostou nos chutes baixos para tentar minar a movimentação do rival. Apesar do bom início, Gane conseguiu ajustar a estratégia no segundo assalto e encontrou o golpe que definiu o confronto.

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Veja o momento:

Nas redes sociais, a derrota de Poatan gerou uma enxurrada de reações entre fãs de MMA. Muitos internautas afirmaram que o brasileiro teve dificuldades para competir em igualdade de condições com Ciryl Gane, especialmente após ser atingido pelo golpe que definiu a luta no segundo round.

Veja a repercussão:

O Poatan não ter apagado é bizarro, teve muito cotovelada na nuca



Mas é isso… tentou o impossível, a história não vai ser apagada



O MAIOR DA HISTORIA CONTINUA SENDO O ÍNDIO — Boltz (@BoltzXL) June 15, 2026

Tava sentindo o Poatan estranho na entrada já, mas achei que era impressão só, triste demais véi — um mero palpiteiro (@Santastic01912) June 15, 2026

q tristeza mano pqp, poatan merecia mt — yato. (@yatokor) June 15, 2026

Já imaginava essa diferença de agilidade do Gane. O Peso pesado mais atlético da história. Valeu a tentativa do Poatan de fazer história — John ᶜʳᶠ (@whoisJoaoLucass) June 15, 2026

Mano, sei de nada de UFC. Mas brutal esse Gane ai. Poatan nem competiu. Duro. — Andrew Sousa (@salvedrew) June 15, 2026

Com o resultado, Ciryl Gane conquista novamente o cinturão interino dos pesos pesados e se credencia para uma futura unificação de títulos na categoria. Já Poatan conhece sua primeira derrota desde a mudança de divisão e terá de adiar o sonho de conquistar mais um cinturão no Ultimate.

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Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

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FICHA TÉCNICA

UFC Freedom 250

📆 Data: 14 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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