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Globo alcança 50 milhões de pessoas com empate do Brasil com Marrocos

Partida terminou empatada em 1 a 1

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 20:14
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 confirmou a força da cobertura do Grupo Globo. O empate entre Brasil e Marrocos, disputado no último sábado (13), alcançou 49,9 milhões de pessoas somando TV Globo, Sportv e Ge TV, número 35% superior à média registrada no mesmo horário nos quatro sábados anteriores.

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  • Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)

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    Entre o público jovem, de 18 a 34 anos, o crescimento foi ainda mais expressivo, chegando a 55%. Considerando apenas os três primeiros dias de competição, entre 11 e 13 de junho, mais de 80,2 milhões de brasileiros passaram pelas plataformas da Globo para acompanhar os jogos do Mundial.

    TV Globo registra melhor audiência de um sábado em 10 anos

    Na TV aberta, a partida registrou 33 pontos de audiência e 54% de participação entre os televisores ligados (share) no Painel Nacional de Televisão (PNT). O resultado representa a maior audiência para a faixa horária das 19h04 às 21h05 em um sábado nos últimos dez anos.

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    Os números reforçam a preferência do público pela transmissão da emissora durante os jogos da Seleção Brasileira, especialmente em um dos eventos esportivos mais importantes do planeta.

    Emissora detém direitos de transmissão em 55 partidas da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)

    Sportv domina a TV por assinatura

    Na televisão por assinatura, o sportv liderou com ampla vantagem. O canal registrou audiência 20 vezes maior que a do segundo colocado e foi responsável por 69% de todo o consumo da TV paga durante o confronto entre brasileiros e marroquinos.

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    Plataformas digitais também batem recordes

    O desempenho positivo se refletiu nas plataformas digitais do grupo. No Globoplay, a estreia do Brasil apresentou crescimento de 37% em alcance, aumento de 18% em horas consumidas e alta de 41% em visualizações de vídeos em comparação com Brasil x Sérvia, partida de estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2022.

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    Já a Ge TV teve forte adesão do público jovem. Pessoas com até 34 anos responderam por 51% de todo o consumo da plataforma durante a transmissão.

    No portal ge.globo, a audiência foi 127% superior à dos demais jogos exibidos até o momento na Copa do Mundo e registrou alcance 25% maior do que a média anual do site.

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