Rivais se revoltam com fala de Bap, presidente do Flamengo: 'Tem medo' Declaração polêmica movimentou as redes sociais neste domingo (14)

Uma declaração de Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, irritou muitos torcedores rivais, principalmente de Palmeiras e Vasco. Neste domingo (14), Bap falou sobre a possível compra da SAF do Cruz-Maltino por Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira, presidente do Alviverde.

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O Flamengo, principal rival do clube carioca e um dos maiores adversários da equipe paulista nos últimos anos, é um dos protagonistas do debate sobre o tema. Bap, afirmou que, caso a negociação seja concretizada, o clube recorrerá à Justiça, por se tratar de uma questão familiar.

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— O problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com a sua mulher e quer casar com outra. Pelo código civil, você precisa separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. Continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que ela está e entra amanhã. Ou espera acabar o mandato e em outubro do ano que vem entra no Vasco. Não pode estar com o pé em duas canoas, é contra a lei — disse Bap, presidente do Flamengo, em entrevista ao "Charla Podcast".

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Nas redes sociais, torcedores de Palmeiras e Vasco ficaram irritados com a declaração do presidente do Flamengo. Veja os comentários abaixo:

Luiz Eduardo Baptista (BAP) é o presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

Veja repercussão da fala de Bap

esse tem um medo do palmeiras que é um negocio inacreditável kkkkkkkkkkkkkkk tudo que envolve o verde o cara se treme — stevan (@stevan77_) June 14, 2026

TO COM MEDO DO MEU PAPAI VOLTAR A ME BATER 😭😭 pic.twitter.com/g6sYEV7ksO — Itachi da Gama ✠ (@ItachiCrvg) June 14, 2026

Ele que vai cuidar do time sujo dele, deixa o Vasco no canto do Vasco — José Rodrigo Abreu (@JosDigonici) June 14, 2026

Mas não rapaziada, eles não tem medo do Vasco se reerguer dnv — ✠ Lucxs#NeymarVaiPraCopaDaSilva (@28_lucxsz) June 14, 2026

Entenda o cenário envolvendo Leila, do Palmeiras, e Vasco, que vem deixando Bap, do Flamengo, na bronca

Marcos Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira e proprietário da Crefisa, negocia há meses a compra da SAF do Vasco. O empresário pretende investir pouco mais de R$ 2 bilhões para adquirir 90% da empresa. As partes ainda discutem os termos do acordo para a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU), documento que formalizaria a intenção de compra da SAF.

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Paralelamente às negociações, Bap, presidente do Flamengo, tem demonstrado publicamente seu descontentamento com a possível operação. O dirigente aponta um suposto conflito de interesses como principal obstáculo para a concretização do negócio.

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