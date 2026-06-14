Casagrande detona primeiro tempo do Brasil contra Marrocos: 'Péssimo' Ex-jogador diz que Rayan e Endrick deveriam ter entrado no sábado

Presente ao estádio Nova York/Nova Jersey, no sábado, palco da estreia do Brasil contra Marrocos, Casagrande não poupou críticas à atuação do time dirigido por Carlo Ancelotti, na Copa do Mundo. O placar final foi 1 a 1.

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- Na minha visão, o resultado foi bom, mas o futebol, muito ruim. Primeiro tempo péssimo, que só teve aquela jogada individual do Vinícus, que fez um golaço. Fora isso, domínio total de Marrocos, posse de bola, toque. Colocou o Brasil na roda, poderia ter feito dois, três, porque dominou mesmo a partida. Ancelotti escalou mal e depois mexeu mal também - analisou Casagrande.

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O ex-atacante aponta dois jogadores que ficaram a partida toda no banco de reservas, mas que deveriam ter entrado contra o Marrocos:

- No intervalo eu já teria tirado o Igor Thiago e colocado o Endrick, que não entrou na partida e teria tirado o Raphinha e entrado com o Rayan. São dois garotos que estão pedindo espaço O Endrick é super decisivo. Não entendo por que não colocou Endrick na partida, senmdo que o Igor Thiago foi muito mal e deslocou o Raphinha para dentro.

Comentarista defende a entrada de Endrick no Brasil

Para Casagrande o técnico italiano que diriga a Seleção ficou devendo, ao menos, uma resposta à torcida brasileira:

- Ele não quer falar sobre jogadores individualmente, mas, como treinador da seleção brasileira, o Ancelotti deveria responder a essa pergunta: 'por que não colocou o Endrick nesta partida, se o centroavante foi muito mal?'

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Na opinião do ex-atacante da seleção brasileira, o Brasil tem que

- A derrota de 1 a 0 não mostra o valor real do Haiti, porque a Escócia é uma seleção tecnicamente bem abaixo do Brasil. A seleção brasileira tem obrigação de ganhar do Haiti, pode até vencer por 1 a 0, mas massacrando, se impondo. Não dá pra imaginar outro cenário, senão se impor contra o Haiti. Se não se impor contra o Haiti, vai se impor contra quem na Copa do Mundo?

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