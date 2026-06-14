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Brasileiro nocauteia no UFC Casa Branca e viraliza: 'Passou por cima'

Evento acontece na Casa Branca, a partir das 21h (de Brasília)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 22:24
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Casa Branca UFC (Foto: Reprodução / Instagram)
UFC Casa Branca 250 acontece neste domingo (14). (Foto: Reprodução)

O UFC Casa Branca começou em grande estilo na noite deste domingo (14), em um evento histórico realizado na residência oficial do presidente dos Estados Unidos. E quem roubou a cena logo nas primeiras lutas do card principal foi o brasileiro Diego Lopes, que conquistou uma vitória impressionante por nocaute técnico sobre o norte-americano Steve Garcia.

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  • Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)

    Entenda a origem do bordão ‘Chama’ de Alex Poatan, astro do UFC Casa Branca

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  • Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

    AO VIVO: Acompanhe o card completo do UFC Casa Branca com Alex Poatan

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  • Card oficial do UFC Casa Branca (Foto: Divulgação)

    UFC Casa Branca: saiba card completo, horário e onde assistir

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    • Diante de um adversário conhecido pelo estilo agressivo e pelo forte boxe, Diego encontrou dificuldades nos minutos iniciais do combate. Garcia foi mais efetivo na trocação durante o primeiro round, conectando os melhores golpes e controlando as ações em pé. O brasileiro até tentou levar a luta para o chão, mas não conseguiu encaixar as quedas.

    Veja o nocaute:

    No entanto, a história mudou completamente na segunda parcial. Mais agressivo e confiante, Diego Lopes voltou ao octógono impondo um ritmo forte desde os primeiros segundos. Com maior volume de golpes e precisão nos ataques, o brasileiro encurralou o rival e aplicou uma sequência contundente que obrigou o árbitro a interromper o combate antes da metade do round.

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    O nocaute levou o público presente ao delírio e rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde torcedores e especialistas destacaram a atuação dominante do lutador brasileiro no evento realizado em um dos cenários mais emblemáticos da história do UFC.

    Veja a repercussão:

    ➡️ Terceiro cinturão no UFC deixará 'grande legado' para Alex Poatan

    Diego Lopes em disputa no UFC 325 contra Alexander Volkanovski (Foto: STEVEN MARKHAM / AFP)

    FICHA TÉCNICA
    UFC Freedom 250

    📆 Data: 14 de junho de 2025
    ⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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    Card Completo - 21h

    Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje
    Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane
    Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi
    Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler
    Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus
    Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

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