Brasileiro nocauteia no UFC Casa Branca e viraliza: 'Passou por cima'
Evento acontece na Casa Branca, a partir das 21h (de Brasília)
O UFC Casa Branca começou em grande estilo na noite deste domingo (14), em um evento histórico realizado na residência oficial do presidente dos Estados Unidos. E quem roubou a cena logo nas primeiras lutas do card principal foi o brasileiro Diego Lopes, que conquistou uma vitória impressionante por nocaute técnico sobre o norte-americano Steve Garcia.
Diante de um adversário conhecido pelo estilo agressivo e pelo forte boxe, Diego encontrou dificuldades nos minutos iniciais do combate. Garcia foi mais efetivo na trocação durante o primeiro round, conectando os melhores golpes e controlando as ações em pé. O brasileiro até tentou levar a luta para o chão, mas não conseguiu encaixar as quedas.
Veja o nocaute:
DIEGO LOPES ABRINDO UFC NA CASA BRANCA COM UM NOCAUTE— NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) June 15, 2026
MINHA NOSSA pic.twitter.com/NWruXbBuxQ
No entanto, a história mudou completamente na segunda parcial. Mais agressivo e confiante, Diego Lopes voltou ao octógono impondo um ritmo forte desde os primeiros segundos. Com maior volume de golpes e precisão nos ataques, o brasileiro encurralou o rival e aplicou uma sequência contundente que obrigou o árbitro a interromper o combate antes da metade do round.
O nocaute levou o público presente ao delírio e rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde torcedores e especialistas destacaram a atuação dominante do lutador brasileiro no evento realizado em um dos cenários mais emblemáticos da história do UFC.
Veja a repercussão:
DIEGO LOPEZ VOCÊ É UM FENÔMENO pic.twitter.com/L1QYFcKjDB— pedro 🇸🇪 (@pedroncic) June 15, 2026
Diego Lopez é um MONSTRO— Agadê ✠ (@DanielHelthon) June 15, 2026
FINAL DE JOGO INSANO ENTRE COSTA DO MARFIM E EQUADOR— Raffs (@rafa_dprraffs) June 15, 2026
E DIEGO LOPEZ MASTERCLASS
A VIDA É BOA!
QUANDO O VOLK APOSENTAR, A CATEGORIA SERÁ DE DIEGO LOPEZ— Two-D (@Andrezynh1) June 15, 2026
Diego Lopez passou por cima— Casemiro na gilhotina (@jhenr1ck) June 15, 2026
➡️ Terceiro cinturão no UFC deixará 'grande legado' para Alex Poatan
FICHA TÉCNICA
UFC Freedom 250
📆 Data: 14 de junho de 2025
⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Completo - 21h
Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje
Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane
Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi
Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler
Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus
Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia
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