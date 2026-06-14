Brasileiro nocauteia no UFC Casa Branca e viraliza: 'Passou por cima' Evento acontece na Casa Branca, a partir das 21h (de Brasília)

O UFC Casa Branca começou em grande estilo na noite deste domingo (14), em um evento histórico realizado na residência oficial do presidente dos Estados Unidos. E quem roubou a cena logo nas primeiras lutas do card principal foi o brasileiro Diego Lopes, que conquistou uma vitória impressionante por nocaute técnico sobre o norte-americano Steve Garcia.

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Diante de um adversário conhecido pelo estilo agressivo e pelo forte boxe, Diego encontrou dificuldades nos minutos iniciais do combate. Garcia foi mais efetivo na trocação durante o primeiro round, conectando os melhores golpes e controlando as ações em pé. O brasileiro até tentou levar a luta para o chão, mas não conseguiu encaixar as quedas.

Veja o nocaute:

DIEGO LOPES ABRINDO UFC NA CASA BRANCA COM UM NOCAUTE



MINHA NOSSA pic.twitter.com/NWruXbBuxQ — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) June 15, 2026

No entanto, a história mudou completamente na segunda parcial. Mais agressivo e confiante, Diego Lopes voltou ao octógono impondo um ritmo forte desde os primeiros segundos. Com maior volume de golpes e precisão nos ataques, o brasileiro encurralou o rival e aplicou uma sequência contundente que obrigou o árbitro a interromper o combate antes da metade do round.

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O nocaute levou o público presente ao delírio e rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde torcedores e especialistas destacaram a atuação dominante do lutador brasileiro no evento realizado em um dos cenários mais emblemáticos da história do UFC.

Veja a repercussão:

DIEGO LOPEZ VOCÊ É UM FENÔMENO pic.twitter.com/L1QYFcKjDB — pedro 🇸🇪 (@pedroncic) June 15, 2026

Diego Lopez é um MONSTRO — Agadê ✠ (@DanielHelthon) June 15, 2026

FINAL DE JOGO INSANO ENTRE COSTA DO MARFIM E EQUADOR



E DIEGO LOPEZ MASTERCLASS



A VIDA É BOA! — Raffs (@rafa_dprraffs) June 15, 2026

QUANDO O VOLK APOSENTAR, A CATEGORIA SERÁ DE DIEGO LOPEZ — Two-D (@Andrezynh1) June 15, 2026

Diego Lopez passou por cima — Casemiro na gilhotina (@jhenr1ck) June 15, 2026

➡️ Terceiro cinturão no UFC deixará 'grande legado' para Alex Poatan

Diego Lopes em disputa no UFC 325 contra Alexander Volkanovski (Foto: STEVEN MARKHAM / AFP)

FICHA TÉCNICA

UFC Freedom 250

📆 Data: 14 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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Card Completo - 21h

Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje

Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane

Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

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