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Roger Flores analisa possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo: 'Não gostaria'

Ex-jogador projetou futuro da Seleção no Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 19:19
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Roger Flores fez alerta ao Brasil para próxima fase da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Roger Flores fez alerta ao Brasil para próxima fase da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Em um excelente jogo, Holanda e Japão protagonizaram um empate em 2 a 2, neste domingo (14), em Dallas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Após o resultado, o ex-jogador Roger Flores demonstrou preocupação com o futuro da Seleção Brasileira no torneio.

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    Caso a equipe nacional avance para a próxima fase do Mundial, irá enfrentar uma seleção do Grupo F. Ou seja, pode ser Holanda ou Japão. Determinado cenário fez Roger Flores fazer um alerta a equipe brasileira.

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    — Jogo muito bem disputado. Primeiro tempo mais estudado, com as duas equipes se defendendo muito bem. No segundo, um jogo mais aberto, até porque a Holanda abriu o placar cedo. O Japão foi buscar duas vezes o resultado. É uma equipe que não se entrega — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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    — Deste grupo sai o adversário do Brasil. Eu não gostaria de enfrentar nem o Japão nem a Holanda. Tem Tunísia e Suécia. Mas essas duas não gostaria de enfrentar — concluiu.

    Como foi Japão x Holanda?

    Apesar da superioridade japonesa nos 15 minutos iniciais, a melhor oportunidade do primeiro tempo foi da Holanda, quando Malen finalizou com força e exigiu grande defesa de Zion Suzuki. Com Kamada responsável pela articulação das jogadas ofensivas da equipe asiática, o Japão manteve presença no ataque, mas viu a Holanda crescer após a metade da etapa inicial, assumir o controle da posse de bola e criar as principais chances, especialmente em jogadas aéreas. Dumfries apareceu livre na segunda trave e cabeceou para fora, enquanto Malen e Van de Ven também levaram perigo pelo alto, parando na atuação segura do goleiro japonês. Antes do intervalo, porém, o Japão voltou a ameaçar com finalizações de Nakamura e Ueda dentro da área.

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    O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro: com a Holanda pressionando e buscando o gol em jogadas aéreas. A estratégia deu resultado logo aos cinco minutos, quando Gravenberch cruzou para a área e Van Dijk subiu sozinho para cabecear. A bola ainda beijou a trave antes de morrer no fundo da rede. A resposta japonesa veio rapidamente. Aos 11 minutos, Nakamura recebeu na entrada da área e acertou um chute rasteiro no canto para empatar o confronto. Com o jogo mais aberto e veloz, a Holanda voltou a ficar em vantagem pouco depois, quando Summerville finalizou de fora da área e acertou o canto do goleiro japonês. Nos acréscimos, Kamada desviou o cabeceio de Ogawa e marcou o gol de empate.

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