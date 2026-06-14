Por que a Alemanha fez uma camisa em homenagem ao Flamengo em 2014? Entenda porque a Alemanha decidiu usar rubro-negro na Copa de 2014

A camisa usada pela Alemanha durante o 7 a 1 sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014 até hoje gera curiosidade dos torcedores. A escolha por um uniforme reserva com listras horizontais em preto e vermelho e não foi uma coincidência, mas sim uma estratégia deliberada de marketing e tentativa de aproximação. Na época, a Adidas, que fornece material esportivo tanto para a equipe alemã quanto para o clube carioca, confirmou que o modelo foi desenhado para 'criar uma identificação imediata com os torcedores locais'.

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Toni Kroos usa camisa relançada da Alemanha de 2014 (Imagem: Divulgação / Adidas)

Em um comunicado divulgado no Facebook após o lançamento original, a fornecedora explicou a motivação por trás do design: "Com as listras rubro-negras horizontais, é uma clara referência ao popular clube Flamengo, do Rio de Janeiro, para trazer sorte na Copa do Mundo de 2014. No espírito do Brasil, com estilo. Sua camisa para o Rio!". O objetivo era aproximar os jogadores alemães do público brasileiro, utilizando as cores do time de maior torcida do país como um gesto de integração.

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Jogadores alemães também se conectaram com o Flamengo após a Copa de 2014

Reprodução

A homenagem surtiu efeito não apenas comercial, mas também emocional entre os atletas na época. O atacante Lukas Podolski, por exemplo, passou a ser muito querido pela torcida, sendo visto diversas vezes com a camisa oficial do Flamengo e mantendo, anos depois, o hábito de comemorar títulos do Rubro-Negro em suas redes sociais.

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Embora a camisa tenha sido planejada para simpatizar com os torcedores brasileiros, ela acabou eternizada por um motivo amargo para os anfitriões: foi o uniforme utilizado na goleada de 7 a 1 sobre o Brasil, no Mineirão. Mesmo assim, o sucesso do design foi tamanho que a peça tornou-se um item de colecionador.

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Alemanha relançou camisa histórica em 2026

Às vésperas da Copa do Mundo, a Adidas decidiu trazer esse modelo de volta como parte de uma coleção retrô que celebra uniformes icônicos. A nova edição, que foi lançada junto de outras camisas históricas usadas pela seleção alemã, está sendo comercializada por R$ 699,99.

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A peça faz parte de uma série de lançamentos que marcam a despedida da marca como fornecedora da Alemanha. Após uma parceria histórica de 70 anos, a Adidas deixará de vestir a Alemanha em 2027, quando a Nike assumirá o contrato até 2034. Além da versão rubro-negra de 2014, a coleção inclui outros mantos históricos, como os das Copas de 1990 e 1994.

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