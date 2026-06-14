logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Por que a Alemanha fez uma camisa em homenagem ao Flamengo em 2014?

Entenda porque a Alemanha decidiu usar rubro-negro na Copa de 2014

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 21:56
Favorite o Lance! no Google
Toni Kroos com a camisa da Alemanha relançada (Imagem: Divulgação/Adidas)
Toni Kroos com a camisa da Alemanha relançada (Imagem: Divulgação/Adidas)

A camisa usada pela Alemanha durante o 7 a 1 sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014 até hoje gera curiosidade dos torcedores. A escolha por um uniforme reserva com listras horizontais em preto e vermelho e não foi uma coincidência, mas sim uma estratégia deliberada de marketing e tentativa de aproximação. Na época, a Adidas, que fornece material esportivo tanto para a equipe alemã quanto para o clube carioca, confirmou que o modelo foi desenhado para 'criar uma identificação imediata com os torcedores locais'.

continua após a publicidade
  • Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos

    Autor do gol contra Brasil na Copa, Saibari chega a acordo com gigante alemão

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

    Memphis é o primeiro jogador de clube brasileiro a disputar Copa por seleção europeia

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Lance!

    Roger Flores analisa possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo: ‘Não gostaria’

    Fora de Campo
    Há 2 horas

    • ➡️ Autor do gol contra Brasil na Copa, Saibari chega a acordo com gigante alemão

    Toni Kroos utilizando a camisa da Alemanha, que tem listras horizontais pretas e vermelhas, e jogando uma bola de futebol pra cima
    Toni Kroos usa camisa relançada da Alemanha de 2014 (Imagem: Divulgação / Adidas)

    Em um comunicado divulgado no Facebook após o lançamento original, a fornecedora explicou a motivação por trás do design: "Com as listras rubro-negras horizontais, é uma clara referência ao popular clube Flamengo, do Rio de Janeiro, para trazer sorte na Copa do Mundo de 2014. No espírito do Brasil, com estilo. Sua camisa para o Rio!". O objetivo era aproximar os jogadores alemães do público brasileiro, utilizando as cores do time de maior torcida do país como um gesto de integração.

    ➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Jogadores alemães também se conectaram com o Flamengo após a Copa de 2014

    Podolski - Flamengo
    Reprodução

    A homenagem surtiu efeito não apenas comercial, mas também emocional entre os atletas na época. O atacante Lukas Podolski, por exemplo, passou a ser muito querido pela torcida, sendo visto diversas vezes com a camisa oficial do Flamengo e mantendo, anos depois, o hábito de comemorar títulos do Rubro-Negro em suas redes sociais.

    continua após a publicidade

    Embora a camisa tenha sido planejada para simpatizar com os torcedores brasileiros, ela acabou eternizada por um motivo amargo para os anfitriões: foi o uniforme utilizado na goleada de 7 a 1 sobre o Brasil, no Mineirão. Mesmo assim, o sucesso do design foi tamanho que a peça tornou-se um item de colecionador.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Alemanha relançou camisa histórica em 2026

    Às vésperas da Copa do Mundo, a Adidas decidiu trazer esse modelo de volta como parte de uma coleção retrô que celebra uniformes icônicos. A nova edição, que foi lançada junto de outras camisas históricas usadas pela seleção alemã, está sendo comercializada por R$ 699,99.

    continua após a publicidade

    A peça faz parte de uma série de lançamentos que marcam a despedida da marca como fornecedora da Alemanha. Após uma parceria histórica de 70 anos, a Adidas deixará de vestir a Alemanha em 2027, quando a Nike assumirá o contrato até 2034. Além da versão rubro-negra de 2014, a coleção inclui outros mantos históricos, como os das Copas de 1990 e 1994.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores da Alemanha comemoram gol marcado sobre Curaçao, na Copa do Mundo
    Copa do MundoBalanço do Grupo E: Alemanha faz novo 7 a 1, e Costa do Marfim vence na Copa do MundoHá 2 minutos
    Bélgica e Egito se enfrentam pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    Onde AssistirBélgica x Egito: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 6 minutos
    Onde AssistirIrã x Nova Zelândia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 6 minutos
    O meia alemão Felix Nmecha autografa a camisa de um pequeno fã em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Copa do MundoJogadores de Alemanha e Curaçao oram após goleada na CopaHá 19 minutos
    Seleção da Tunísia na Copa de 1978 (Foto: Divulgação/Fifa)
    Copa do MundoQual foi a primeira seleção africana a vencer em uma Copa do Mundo?Há 36 minutos
    Espanha e Cabo Verde fazem o primeiro jogo do Grupo H da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    Onde AssistirEspanha x Cabo Verde: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Valencia em ação em Equador x Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Gol perdido por Enner Valencia em estreia na Copa do Mundo viraliza: 'Inacreditável'
    Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos
    Autor do gol contra Brasil na Copa, Saibari chega a acordo com gigante alemão
    Fernanda Gentil se pronuncia sobre climão ao vivo com Romário. (Foto: Reprodução)
    Fernanda Gentil se pronuncia após polêmica com Romário ao vivo: 'Não veio'
    Isak e Gyokeres (Reprodução Instagram Isak)
    Isak e Gyökeres: Conheça a dupla de R$ 1,5 bilhão que comanda a Suécia na Copa
    Thomas Tuchel, treinador da seleção inglesa, em Inglaterra x Nova Zelândia, em amistoso preparatório à Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
    Técnico da Inglaterra reencontra 'desafeto' na Copa do Mundo
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia
    Argentina testa duas escalações para a estreia da Copa do Mundo; veja
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Globo alcança 50 milhões de pessoas com empate do Brasil com Marrocos
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Memphis é o primeiro jogador de clube brasileiro a disputar Copa por seleção europeia
    julian nagelsmann treinador técnico alemanha
    Nagelsmann celebra goleada da Alemanha e atualiza situação física de Musiala
    Summerville revela inspiração em Neymar e destaca admiração pelo craque brasileiro (Foto: Aric Becker / AFP)
    Destaque da Holanda contra o Japão se inspira em Neymar: 'Queria ser como ele'
    Treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel em treino (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Homens são acusados de roubar equipamentos da seleção da Inglaterra nos EUA
    Kamada salva o Japão no fim, e seleção asiática busca empate heroico diante da Holanda (Foto: Aric Becker / AFP)
    Herói do Japão contra a Holanda mostra otimismo na Copa: 'Ganhamos confiança'
    Roger Flores analisa possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo: 'Não gostaria'