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Romário manda recado a Fernanda Gentil após polêmica ao vivo: 'Simplesmente'

Ex-jogador e apresentadora protagonizaram climão em transmissão da Cazé TV

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 23:00
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Romário se manifestou sobre polêmica com Fernanda Gentil (Foto: Reprodução)
Romário se manifestou sobre polêmica com Fernanda Gentil (Foto: Reprodução)

O ex-jogador Romário se pronunciou oficialmente sobre uma polêmica recente que teve com a apresentadora Fernanda Gentil. Os dois protagonizaram um climão durante a transmissão do empate entre Brasil e Marrocos, pela Cazé TV, no último sábado, em Nova York, nos Estados Unidos.

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  • Fernanda Gentil se pronuncia sobre climão ao vivo com Romário. (Foto: Reprodução)

    Fernanda Gentil se pronuncia após polêmica com Romário ao vivo: ‘Não veio’

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  • Romário e Fernanda Gentil protagonizaram climão durante ao vivo. (Foto: Reprodução)

    Romário protagoniza climão com Fernanda Gentil ao vivo: ‘Não entende’

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    Durante a programação da Romário TV, deste domingo (14), Romário afirmou que aconteceu um desencontro de informações no momento da polêmica. Ao tratar do assunto, ele não poupou elogios a apresentadora.

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    — Teve um ruído na imprensa, em relação uma fala que tive com a Fernanda Gentil, onde eu teria sido um pouco rude e grosso. Queria dizer o seguinte, a Fernanda é uma das dez pessoas desse país que mais entende de futebol. Tenho um respeito muito grande por ela — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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    — A Fernanda é uma das poucas pessoas que falam verdades. O que vê. Aconteceu um desencontro. Porque a gente estava falando, e depois fomos cortados, tendo voltado depois. Enfim, Fê, resumindo, você tem meu respeito e, é simplesmente fod# — concluiu.

    Relembre a polêmica entre Romário e Fernanda Gentil

    A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 não foi marcada apenas pelo empate em 1 a 1 com o Marrocos, neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Após o apito final, um momento entre a jornalista Fernanda Gentil e o ex-jogador Romário chamou a atenção dos espectadores durante a transmissão da CazéTV.

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    A situação aconteceu durante a análise da partida. Fernanda comentou que o empate na estreia poderia ser encarado como uma derrota diante das expectativas em torno da Seleção Brasileira. Em resposta, Romário discordou da avaliação e afirmou:

    — Fernanda, é o seguinte, empatar no primeiro jogo de uma Copa do Mundo, contra uma seleção de Marrocos, quem não conhece muito de futebol vai ter esse pensamento que você tem. Nós somos brasileiros, mas a seleção do Marrocos apresentou, na minha opinião, um futebol melhor, mais técnico e mais bem posicionada — disparou.

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    O comentário gerou repercussão nas redes sociais, com muitos internautas interpretando a fala como uma crítica direta à jornalista. Com um desconforto aparente, Fernanda interrompeu a conversa e a transmissão seguiu com uma entrevista conduzida por Beltrão.

    Antes de Romário, a apresentadora também se pronunciou sobre o episódio e minimizou qualquer possibilidade de desentendimento com o tetracampeão mundial.

    — Não veio para o meu coração, não bateu em mim, não foi como pode ter parecido. Na hora a gente está com ponto no ouvido, jogo, diretor falando, é muito barulho. Eu e o Romário já trabalhamos juntos em outras oportunidades e nos conhecemos pessoalmente — afirmou.

    Romário e Fernanda Gentil protagonizaram climão durante ao vivo. (Foto: Reprodução)
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