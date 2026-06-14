Torcida do Flamengo ironiza ameaça de Leila, presidente do Palmeiras: 'Não tem' Dirigentes dos clubes brasileiros trocam farpas

A troca de farpas entre Palmeiras e Flamengo ganhou mais um capítulo neste domingo (14). Após a presidente do Alviverde, Leila Pereira, ameaçar acionar judicialmente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, mandatário do clube carioca, torcedores Rubro-Negros invadiram as redes sociais com provocações ao rival.

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O atrito começou depois que BAP afirmou que poderia recorrer à Justiça caso Marcos Lamacchia conclua a compra da SAF do Vasco. Leila, que é casada com José Roberto Lamacchia, pai do empresário, voltou a afirmar que não possui qualquer relação comercial com a negociação e criticou as declarações do dirigente flamenguista.

— Se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação — disse ao Ge.

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Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Leila também alfinetou BAP ao comentar a relação entre os dois dirigentes e reforçou que permanecerá no comando do Palmeiras até o fim de seu mandato.

— Eu sei que o Bap não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter de esperar até dezembro de 2027 (...) — completou.

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A repercussão da declaração foi imediata. Em publicações que repercutiram a ameaça de processo, diversos torcedores do Flamengo aproveitaram o momento para provocar o Palmeiras.

Veja a repercussão:

HAHAHAHHAHAHA Alguém avisa a ela que não temos medo de PROCESSO. pic.twitter.com/vCVHVPiiLh — Osmar (@Osmar_21) June 14, 2026

Belo argumento Leila pena que o Danilo.. VCS SABEM KKKKKKKK pic.twitter.com/diCpRSfnR2 — Malvadão ℭℜ𝔉 / Ninguém morre nos devendo... (@stiflerflaSRN) June 14, 2026

Vai processar ele por processar uma compra do Vasco? LKKKKK, nao tem nem sentido — Arrascapromo | Mengão (@arrascapromo) June 14, 2026

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🔴⚫️ fizemos a boa em palmeirenses! Ela vai meter o pé dai — @rennanevangelista (@1989rennan) June 14, 2026

Leila processando Bap por envolvimento com Vasco é o auge do futebol virar novela mexicana — BH27 (@BH27Sincero) June 14, 2026

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