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Torcida do Flamengo ironiza ameaça de Leila, presidente do Palmeiras: 'Não tem'

Dirigentes dos clubes brasileiros trocam farpas

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 19:42
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Leila Pereira - Coletiva Palmeiras
Leila durante coletiva do Palmeiras. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A troca de farpas entre Palmeiras e Flamengo ganhou mais um capítulo neste domingo (14). Após a presidente do Alviverde, Leila Pereira, ameaçar acionar judicialmente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, mandatário do clube carioca, torcedores Rubro-Negros invadiram as redes sociais com provocações ao rival.

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  • Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

    Leila ameaça processar Bap, do Flamengo: ‘Não vê a hora de me ver fora do Palmeiras’

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    O atrito começou depois que BAP afirmou que poderia recorrer à Justiça caso Marcos Lamacchia conclua a compra da SAF do Vasco. Leila, que é casada com José Roberto Lamacchia, pai do empresário, voltou a afirmar que não possui qualquer relação comercial com a negociação e criticou as declarações do dirigente flamenguista.

    — Se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação — disse ao Ge.

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    Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

    Leila também alfinetou BAP ao comentar a relação entre os dois dirigentes e reforçou que permanecerá no comando do Palmeiras até o fim de seu mandato.

    — Eu sei que o Bap não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter de esperar até dezembro de 2027 (...) — completou.

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    + Danilo joga, Endrick fica no banco: crias do Palmeiras vivem cenários distintos na Seleção

    A repercussão da declaração foi imediata. Em publicações que repercutiram a ameaça de processo, diversos torcedores do Flamengo aproveitaram o momento para provocar o Palmeiras.

    Veja a repercussão:

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