Torcida do Flamengo ironiza ameaça de Leila, presidente do Palmeiras: 'Não tem'
Dirigentes dos clubes brasileiros trocam farpas
A troca de farpas entre Palmeiras e Flamengo ganhou mais um capítulo neste domingo (14). Após a presidente do Alviverde, Leila Pereira, ameaçar acionar judicialmente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, mandatário do clube carioca, torcedores Rubro-Negros invadiram as redes sociais com provocações ao rival.
Leila ameaça processar Bap, do Flamengo: ‘Não vê a hora de me ver fora do Palmeiras’
Bap, do Flamengo, ameaça ir à Justiça caso familiar de Leila Pereira compre a SAF do Vasco
Leila se vê ‘dona de clube’ no futuro e afasta saída de pilares do Palmeiras na janela
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O atrito começou depois que BAP afirmou que poderia recorrer à Justiça caso Marcos Lamacchia conclua a compra da SAF do Vasco. Leila, que é casada com José Roberto Lamacchia, pai do empresário, voltou a afirmar que não possui qualquer relação comercial com a negociação e criticou as declarações do dirigente flamenguista.
— Se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação — disse ao Ge.
Leila também alfinetou BAP ao comentar a relação entre os dois dirigentes e reforçou que permanecerá no comando do Palmeiras até o fim de seu mandato.
— Eu sei que o Bap não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter de esperar até dezembro de 2027 (...) — completou.
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A repercussão da declaração foi imediata. Em publicações que repercutiram a ameaça de processo, diversos torcedores do Flamengo aproveitaram o momento para provocar o Palmeiras.
Veja a repercussão:
HAHAHAHHAHAHA Alguém avisa a ela que não temos medo de PROCESSO. pic.twitter.com/vCVHVPiiLh— Osmar (@Osmar_21) June 14, 2026
Belo argumento Leila pena que o Danilo.. VCS SABEM KKKKKKKK pic.twitter.com/diCpRSfnR2— Malvadão ℭℜ𝔉 / Ninguém morre nos devendo... (@stiflerflaSRN) June 14, 2026
Vai processar ele por processar uma compra do Vasco? LKKKKK, nao tem nem sentido— Arrascapromo | Mengão (@arrascapromo) June 14, 2026
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🔴⚫️ fizemos a boa em palmeirenses! Ela vai meter o pé dai— @rennanevangelista (@1989rennan) June 14, 2026
Leila processando Bap por envolvimento com Vasco é o auge do futebol virar novela mexicana— BH27 (@BH27Sincero) June 14, 2026
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