Jogo de Plata na Copa do Mundo repercute entre torcedores do Flamengo: 'Apenas' Atacante foi destaque da estreia do Equador no mundial

O Equador estreou com derrota na Copa do Mundo de 2026. O revés aconteceu diante da Costa do Marfim, neste domingo (14), na Filadélfia, nos Estados Unidos. Em campo, apesar do resultado negativo, a atuação do atacante Gonzalo Plata foi bastante elogiada por torcedores do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Por que a Alemanha fez uma camisa em homenagem ao Flamengo em 2014?

O camisa 19, de fato, foi um dos poucos destaques positivos da equipe do ténico Sebastián Beccacece. Bastante participativo, Plata foi uma das principais armas ofensivas do Equador no confronto, tendo colecionado durante os 90 minutos dribles e jogadas de impacto.

A atuação do atacante não passou despercebida por torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, diversoso rubro-negros aproveitaram o momento para elogiar o jogador. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Globo alcança 50 milhões de pessoas com empate do Brasil com Marrocos

GONZALO PLATA APENAS ... https://t.co/KumQ2xmb5a — Iury Reis (@bokafut_) June 15, 2026

Eu sempre te defendi com unhas e dentes

Finalmente você está ganhando seu reconhecimento

Tú é foda Gonzalo Plata https://t.co/oCbqjXlOKw — Bruno tamanduá. (out of context QPEE) (@Z4Futebol) June 15, 2026

gonzalo plata inanılma topçusun — TÜRK (@fbfb_18) June 15, 2026

gonzalo plata, me encanta.. — joão medeiros (@jjjoaomedeiros) June 15, 2026

Se o jogador da partida não for GONZALO PLATA, eu sou maluco pô pic.twitter.com/n3FREOSAMZ — 𝖋𝖔𝖗𝖌𝖔𝖙𝖙𝖊𝖓 𝖉𝖊𝖆𝖉 (É TETRA) (@Skywalker_Demon) June 15, 2026

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável