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Jogo de Plata na Copa do Mundo repercute entre torcedores do Flamengo: 'Apenas'

Atacante foi destaque da estreia do Equador no mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 22:11
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Minda em Equador x Costa do Marfim (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Gonzalo Plata em ação durante Equador e Costa do Marfim pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Equador estreou com derrota na Copa do Mundo de 2026. O revés aconteceu diante da Costa do Marfim, neste domingo (14), na Filadélfia, nos Estados Unidos. Em campo, apesar do resultado negativo, a atuação do atacante Gonzalo Plata foi bastante elogiada por torcedores do Flamengo.

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    O camisa 19, de fato, foi um dos poucos destaques positivos da equipe do ténico Sebastián Beccacece. Bastante participativo, Plata foi uma das principais armas ofensivas do Equador no confronto, tendo colecionado durante os 90 minutos dribles e jogadas de impacto.

    A atuação do atacante não passou despercebida por torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, diversoso rubro-negros aproveitaram o momento para elogiar o jogador. Veja a repercussão abaixo:

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