Ancelotti revela torcida pela Itália na repescagem, mas foca na Seleção Brasileira

A Itália está a apenas um passo de espantar o maior fantasma de sua história recente. Após vencer a Irlanda do Norte no primeiro jogo da repescagem, a Azzurra precisa de uma vitória simples contra a Bósnia para garantir o retorno à Copa do Mundo. O peso é enorme: uma derrota significaria ficar fora da terceira Copa consecutiva, algo impensável para uma tetracampeã que já assistiu aos torneios de 2018 e 2022 do sofá.

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Moise Kean celebra gol da Itália sobre a Irlanda do Norte (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

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Mesmo do outro lado do oceano, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, não ignora o momento crítico de seu país. No entanto, o comandante deixou claro que o profissionalismo à frente da Amarelinha fala mais alto que o sentimento de torcedor.

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—— Eu espero que a Itália se classifique para a Copa do Mundo. Amanhã (terça) não vou assistir ao jogo, porque temos que preparar bem o jogo contra a Croácia — declarou o treinador.

A situação da Itália é dramática. Depois de cair nas repescagens passadas para Suécia e Macedônia do Norte, o país vive um clima de "tudo ou nada". O triunfo sobre os norte-irlandeses deu fôlego, mas o duelo contra a Bósnia é tratado como uma final de Copa.

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A torcida pela Itália existe, mas, para Ancelotti, o compromisso com a CBF e com o torcedor brasileiro vem em primeiro lugar na agenda.

Carlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti na véspera de Brasil x Croácia

Escalação e esquema de jogo para o amistoso

— A escalação não vou dizer, porque não falei com os jogadores (ainda). Vamos fazer algumas mudanças, mas o sistema não vai mudar. Vai ser o mesmo sistema; mais que dizer quatro atacantes, eu diria com uma equipe que trabalha forte na frente.

Luka Modric

— Modric pode fazer todas as posições dentro do campo, porque é um meia completo. Um meia moderno, um dos melhores jogadores que eu treinei como meio-campista, um profissional espetacular, tem uma paixão tremenda para o futebol. Acho que lhe permite, aos 40 anos, jogar, seguir jogando como um dos melhores meias. Modric é único, no mercado mundial não tem um jogador como o Modric.