Virgínia revela sentimento com gol de Vini Jr na Copa do Mundo Influenciadora e jogador terminaram, mas seguem amigos

O Brasil empatou com Marrocos por 1 a 1, na noite deste sábado (13), na primeira rodada da Copa do Mundo. O gol brasileiro foi marcado por Vini Jr, e Virgínia revelou qual foi seu sentimento com a jogada do craque.

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Ex-namorados e amigos, Vini Jr viveram uma história de amor no último ano. Por isso, a influenciadora, que estava no estádio, foi perguntada sobre o sentimento na hora do golaço do brasileiro. A entrevista foi para o ar no Fantástico, da Globo.

— Eu fiquei muito feliz porque já estava imaginando que ele ia fazer gol. Estava torcendo muito por ele e pela Seleção, né? Óbvio. Nós, brasileiros, queremos o hexa. Quando ele fez o gol, eu só sabia pular, comemorar. Fiquei muito feliz - revelou Virgínia sobre o gol de Vini Jr.

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O casal Virginia e Vini durou cerca de sete meses (Foto: Reprodução/Instagram)

Vini Jr comentou em postagem de Virgínia no Dia dos Namorados

Durante a tarde desta sexta-feira (12), Dia dos Namorados no Brasil, Virgínia postou uma foto com um buquê de flores, e Vini Jr comentou na publicação. Poucas semanas após anunciarem o término, a foto publicada pela influenciadora em seu Instagram, somada à data e ao comentário do jogador, gerou especulações sobre a volta do casal.

Ambos estão nos Estados Unidos em suas respectivas preparações para a Copa do Mundo. Vinícius estreiou junto da Seleção Brasileira neste sábado (13) contra o Marrocos, e Virgínia fará participação em programa da Globo.

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O astro do Real Madrid, que defendeu a ex-namorada após as vaias sofridas por ela no Maracanã durante amistoso contra o Panamá, comentou um coração na foto e gerou especulações de que ele poderia ter enviado as flores. Momento de tensão para os fãs de Vini Jr e Virgínia.