Mais um: Google é o novo patrocinador da Seleção Brasileira

A CBF e o Google fecharam um acordo de patrocínio e a gigante de tecnologia mundial passará a apoiar a Seleção Brasileira em todas as categorias, o que inclui a principal masculina, a feminina e as categorias de base. O acordo, anunciado nesta segunda-feira (30), incorpora também o Gemini, a inteligência artificial do Google, como auxiliar no trabalho do dia a dia da Seleção.

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"O patrocínio envolve o Google Gemini, a inteligência artificial generativa do Google, e a Busca do Google, e terá presença estratégica em conteúdos digitais nas redes sociais da CBF. A aliança une a seleção pentacampeã mundial à empresa líder global em inovação, representando um marco que aproxima o esporte da tecnologia ao integrar os benefícios da IA na cultura do futebol", informaram CBF e Google, em comunicado.

O prazo do novo patrocínio não foi informado, mas a previsão é de que seja um acordo de longo prazo, já que a confederação e a empresa de tecnologia prometem "criar novas iniciativas ao longo do contrato, garantindo que a tecnologia e o futebol continuem a inspirar milhões de torcedores ao redor do planeta".

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Com a chegada do Google, a CBF amplia seus parceiros — e reforça substancialmente seu caixa — às vésperas da Copa do Mundo. Nos últimos meses, a entidade fechou acordos de patrocínio com iFood, Uber, Volkswagen e, mais recentemente, com a Sadia. Agora, o total de marcas vinculadas à CBF chega a 15, incluindo patrocinadores principais e fornecedores.

O movimento é o oposto ao visto nos últimos anos, quando a CBF viu uma debandada de patrocinadores — ao menos quatro grandes empresas deixaram de estampar suas marcas junto à entidade entre 2024 e 2025. Vale ressaltar, contudo, que a procura para patrocinar a Seleção costuma ser maior em ano de Copa do Mundo.

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