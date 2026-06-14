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Gol perdido por Enner Valencia em estreia na Copa do Mundo viraliza: 'Inacreditável'

Equipes se enfrentam pelo Grupo E

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 20:47
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Valencia em ação em Equador x Costa do Marfim na Copa do Mundo
Valencia em ação em Equador x Costa do Marfim na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O atacante Enner Valencia desperdiçou uma chance clara de gol durante o primeiro tempo de Costa do Marfim x Equador. As seleções se enfrentam neste domingo (14), no Lincoln Finacial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos, pela 1ª rodada do Grupo E.

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    O lance envolvendo o camisa 13 aconteceu aos 10 minutos. Na ocasião, Hincapié cruzou uma bola rasteira em direção ao centroavante. Após um escorregão do zagueiro africano, a bola sobrou para Enner Valencia, que livre finalizou por cima do gol.

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    Nas redes sociais, a chance desperdiçada pelo jogador viralizou rapidamente. Torcedores se surpreenderam com o lance e chamaram atenção do atleta, que tem um histórico de perder oportunidades de gol. Veja abaixo:

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    Enner Valencia perdeu chance clara em Equador x Costa do Marfim (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
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