Gol perdido por Enner Valencia em estreia na Copa do Mundo viraliza: 'Inacreditável'
Equipes se enfrentam pelo Grupo E
O atacante Enner Valencia desperdiçou uma chance clara de gol durante o primeiro tempo de Costa do Marfim x Equador. As seleções se enfrentam neste domingo (14), no Lincoln Finacial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos, pela 1ª rodada do Grupo E.
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O lance envolvendo o camisa 13 aconteceu aos 10 minutos. Na ocasião, Hincapié cruzou uma bola rasteira em direção ao centroavante. Após um escorregão do zagueiro africano, a bola sobrou para Enner Valencia, que livre finalizou por cima do gol.
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Nas redes sociais, a chance desperdiçada pelo jogador viralizou rapidamente. Torcedores se surpreenderam com o lance e chamaram atenção do atleta, que tem um histórico de perder oportunidades de gol. Veja abaixo:
Cite um jogador da Serie B,C ou D do Brasileirão que faria esse gol perdido do Enner Valencia pic.twitter.com/5zcoaSQb8F— Noite de Copa (@Noitedecopa) June 14, 2026
Empezó el show de Enner Valencia. Se come una cantada. #Ecuador #mundialdefútbol2026 #latri pic.twitter.com/gVtoDiM1mt— Libertario ©️ (@NewsVerte) June 14, 2026
A chance perdida pelo Enner Valencia— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) June 14, 2026
🧐🇪🇨
🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/cvoYzNfSJp
Enner Valencia how can you miss this chance?— Kay💧 (@Kaypoisson1) June 14, 2026
Not even on Target is crazy pic.twitter.com/xZgQK7jeFy https://t.co/1mGGDDyDLe
SEMPRE ELE NA CENA DO CRIME.— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 14, 2026
Enner Valencia perde um gol incrível pro Equador
inacreditável esse malandro kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/fycjZMd8pz
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