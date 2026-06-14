Gol perdido por Enner Valencia em estreia na Copa do Mundo viraliza: 'Inacreditável' Equipes se enfrentam pelo Grupo E

O atacante Enner Valencia desperdiçou uma chance clara de gol durante o primeiro tempo de Costa do Marfim x Equador. As seleções se enfrentam neste domingo (14), no Lincoln Finacial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos, pela 1ª rodada do Grupo E.

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O lance envolvendo o camisa 13 aconteceu aos 10 minutos. Na ocasião, Hincapié cruzou uma bola rasteira em direção ao centroavante. Após um escorregão do zagueiro africano, a bola sobrou para Enner Valencia, que livre finalizou por cima do gol.

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Nas redes sociais, a chance desperdiçada pelo jogador viralizou rapidamente. Torcedores se surpreenderam com o lance e chamaram atenção do atleta, que tem um histórico de perder oportunidades de gol. Veja abaixo:

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Cite um jogador da Serie B,C ou D do Brasileirão que faria esse gol perdido do Enner Valencia pic.twitter.com/5zcoaSQb8F — Noite de Copa (@Noitedecopa) June 14, 2026

A chance perdida pelo Enner Valencia

🧐🇪🇨



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/cvoYzNfSJp — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) June 14, 2026

Enner Valencia how can you miss this chance?

Not even on Target is crazy pic.twitter.com/xZgQK7jeFy https://t.co/1mGGDDyDLe — Kay💧 (@Kaypoisson1) June 14, 2026

SEMPRE ELE NA CENA DO CRIME.



Enner Valencia perde um gol incrível pro Equador



inacreditável esse malandro kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/fycjZMd8pz — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 14, 2026