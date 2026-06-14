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Jô, ex-Corinthians, é preso pela quinta vez

Ex-Corinthians estava em uma boate de Belo Horizonte

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 16:47
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Jô foi preso por dívida de pensão alimentícia (Foto:Reprodução/TV Globo)
Jô foi preso por dívida de pensão alimentícia (Foto:Reprodução/TV Globo)

O ex-atacante , com passagens por Corinthians e Atlético-MG, foi preso pela quinta vez neste domingo (14) em uma boate de Belo Horizonte. O atleta foi detido por volta das 4h da manhã por dívida de pensão alimentícia.

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  • Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

    Quanto o Corinthians vai receber por Memphis Depay na Copa do Mundo?

    Corinthians
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    • ➡️Memphis está entre os jogadores mais seguidos da Copa do Mundo; saiba a posição

    O mandado de prisão contra o jogador foi expedido em janeiro deste ano pela 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). estava no bairro Castelo, na Região da Pampulha, quando os agentes o encontraram.

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    De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais da capital mineira receberam informações da presença de João Alves de Assis Silva, de 39 anos, na casa de festas e conseguiram detê-lo ao longo da madrugada. No documento constava que, há um ano, a dívida do jogador ultrapassava 140 mil reais.

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    Pelo mesmo motivo, o ex-atleta já foi preso em outras quatro ocasiões desde 2024: duas delas em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra, também em BH.

    Jô foi teve passagem por Corinthians e Atlético-MG (Foto: Ricardo Nogueira/Folhapress)

    Quanto o Corinthians vai receber por Memphis Depay na Copa do Mundo?

    A Holanda faz sua estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), contra o Japão, às 17h (de Brasília), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Quem acompanha a partida de longe e, de certa forma, comemora, é o Corinthians.

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    Com a convocação de Memphis Depay e a presença do atacante na Copa do Mundo, o Corinthians receberá uma quantia diária pela participação do jogador no torneio. Por meio do Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa, cada equipe receberá US$ 5 mil (aproximadamente R$ 25 mil) por dia para cada atleta cedido à disputa do Mundial.

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    Nesse contexto, o Corinthians tem garantidos, ao menos, US$ 60 mil (cerca de R$ 311 mil) pela participação da seleção holandesa na fase de grupos. Um possível avanço da Holanda às fases seguintes e uma eventual presença na final podem elevar esse valor para US$ 180 mil (aproximadamente R$ 934 mil).

    Além disso, os clubes recebem US$ 2,36 mil (cerca de R$ 12 mil) por cada partida das Eliminatórias em que tiveram um jogador convocado.

    O valor final, contudo, só será conhecido ao término do torneio, já que o cálculo leva em consideração o período em que o atleta permaneceu à disposição da seleção e sua participação nas partidas.

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