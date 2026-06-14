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Europeus reagem à estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Arruinou tudo'

Seleção Brasileira ficou no empate com Marrocos por 1 a 1

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 17:37
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Ancelotti, concentrado, no banco de reservas em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES)
Ancelotti, concentrado, no banco de reservas em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES)

O Brasil abriu sua participação na Copa do Mundo na tarde deste sábado (13), contra Marrocos, e empatou por 1 a 1. Nas redes sociais, torcedores europeus reagiram ao primeiro jogo da Seleção Brasileira.

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    •  Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira no começo do primeiro tempo, mas Vini Jr apareceu para igualar ainda na primeira etapa com um golaço. A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 e assumiu a liderança do grupo do Brasil na Copa do Mundo.

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    Nas redes sociais, europeus comentaram sobre o primeiro jogo da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Confira abaixo os comentários, com tradução:

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    Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    Veja a repercussão da estreia do Brasil na Copa do Mundo

    Tradução sobre o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo:Marrocos veio aqui para competir, não apenas para participar. Eles marcaram primeiro, seguraram o Brasil em um empate e Brahim Díaz foi o melhor jogador naquele campo. A tabela do Grupo C está completamente aberta agora e o Brasil precisa acordar rápido.

    Tradução sobre o duelo: Perda de tempo. Que empate chato de se assistir.

    Tradução sobre o jogo do Brasil na Copa do Mundo: Marrocos veio aqui para competir, não apenas para participar. Eles marcaram primeiro, seguraram o Brasil em um empate e Brahim Díaz foi o melhor jogador naquele campo. A tabela do Grupo C está completamente aberta agora e o Brasil precisa acordar rápido.

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    Tradução sobre a Seleção Brasileira: Não gostei do jogo que o Brasil fez. Foi um jogo ruim para o Brasil.

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