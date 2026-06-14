Europeus reagem à estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Arruinou tudo' Seleção Brasileira ficou no empate com Marrocos por 1 a 1

O Brasil abriu sua participação na Copa do Mundo na tarde deste sábado (13), contra Marrocos, e empatou por 1 a 1. Nas redes sociais, torcedores europeus reagiram ao primeiro jogo da Seleção Brasileira.

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Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira no começo do primeiro tempo, mas Vini Jr apareceu para igualar ainda na primeira etapa com um golaço. A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 e assumiu a liderança do grupo do Brasil na Copa do Mundo.

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Nas redes sociais, europeus comentaram sobre o primeiro jogo da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Confira abaixo os comentários, com tradução:

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Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Veja a repercussão da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Such a fun 1st half for this Brazil-Morocco match…then this horrific "meh, let's just draw" style of play with nonstop fouls for the entire 2nd half completely ruined the entire match flow — WhiteRanger (@xWhiteRangerTTV) June 14, 2026

Tradução sobre o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo:Marrocos veio aqui para competir, não apenas para participar. Eles marcaram primeiro, seguraram o Brasil em um empate e Brahim Díaz foi o melhor jogador naquele campo. A tabela do Grupo C está completamente aberta agora e o Brasil precisa acordar rápido.

Waste of time watching a boring tie pic.twitter.com/MpOXULzuuo — D (@DontBetOnTatum) June 14, 2026

Tradução sobre o duelo: Perda de tempo. Que empate chato de se assistir.

Morocco came here to compete not just participate. They scored first, held Brazil to a draw, and Brahim Diaz was the best player on that pitch. The Group C table is wide open now and Brazil needs to wake up fast. — Adeyinka Prime™ (@adefilaadeyinka) June 14, 2026

Tradução sobre o jogo do Brasil na Copa do Mundo: Marrocos veio aqui para competir, não apenas para participar. Eles marcaram primeiro, seguraram o Brasil em um empate e Brahim Díaz foi o melhor jogador naquele campo. A tabela do Grupo C está completamente aberta agora e o Brasil precisa acordar rápido.

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I didn't like how #Brazil team played. The is a bad game for Brazil. #WorldCup 2026. — Best Health 4 You (@besthealthyou) June 14, 2026

Tradução sobre a Seleção Brasileira: Não gostei do jogo que o Brasil fez. Foi um jogo ruim para o Brasil.

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