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Fernanda Gentil se pronuncia após polêmica com Romário ao vivo: 'Não veio'

A jornalista protagonizou um climão com o ex-jogador durante transmissão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 20:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Fernanda Gentil se pronuncia sobre climão ao vivo com Romário. (Foto: Reprodução)
Fernanda Gentil se pronuncia sobre climão ao vivo com Romário. (Foto: Reprodução)

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 não foi marcada apenas pelo empate em 1 a 1 com o Marrocos, neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Após o apito final, um momento entre a jornalista Fernanda Gentil e o ex-jogador Romário chamou a atenção dos espectadores durante a transmissão da CazéTV.

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  • Romário e Fernanda Gentil protagonizaram climão durante ao vivo. (Foto: Reprodução)

    Romário protagoniza climão com Fernanda Gentil ao vivo: ‘Não entende’

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    A situação aconteceu durante a análise da partida. Fernanda comentou que o empate na estreia poderia ser encarado como uma derrota diante das expectativas em torno da Seleção Brasileira. Em resposta, Romário discordou da avaliação e afirmou:

    — Fernanda, é o seguinte, empatar no primeiro jogo de uma Copa do Mundo, contra uma seleção de Marrocos, quem não conhece muito de futebol vai ter esse pensamento que você tem. Nós somos brasileiros, mas a seleção do Marrocos apresentou, na minha opinião, um futebol melhor, mais técnico e mais bem posicionada — disparou.

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    O comentário gerou repercussão nas redes sociais, com muitos internautas interpretando a fala como uma crítica direta à jornalista. Com um desconforto aparente, Fernanda interrompeu a conversa e a transmissão seguiu com uma entrevista conduzida por Beltrão.

    E neste domingo (14), a apresentadora esclareceu o episódio e minimizou qualquer possibilidade de desentendimento com o tetracampeão mundial.

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    Romário e Fernanda Gentil protagonizaram climão durante ao vivo. (Foto: Reprodução)

    — Não veio para o meu coração, não bateu em mim, não foi como pode ter parecido. Na hora a gente está com ponto no ouvido, jogo, diretor falando, é muito barulho. Eu e o Romário já trabalhamos juntos em outras oportunidades e nos conhecemos pessoalmente — afirmou.

    Fernanda também explicou que entendeu o contexto da declaração do ex-atacante e negou ter se sentido ofendida.

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    — Não foi isso que ele quis dizer. Eu entendi que não foi desse jeito. Inclusive, a gente conversou antes, em off, que o empate seria quase uma derrota. Ele não quis dizer que eu não soubesse de futebol, mas que quem pensa assim não entende muito —  completou.

    Apesar da repercussão nas redes sociais, a jornalista tratou o episódio com naturalidade e reforçou que não houve qualquer atrito entre os dois comentaristas.

    Dentro de campo, o Brasil saiu atrás do placar, conseguiu buscar o empate diante dos marroquinos e somou seu primeiro ponto no Grupo C da Copa do Mundo.

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