Presença de pentacampeões no treino da Seleção viraliza: 'Tristeza no olhar'
Carlo Ancelotti comandou atividade nesta segunda-feira (29)
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O treino desta segunda-feira (30) da Seleção Brasileira teve a presença ilustre de dois pentacampeões mundiais. Tratam-se de Ronaldo e Rivaldo. Os dois atacantes foram os principais nomes da conquista do Brasil da Copa do Mundo de 2002.
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Em imagens que viralizaram nas redes sociais, torcedores chamaram atenção para as reações dos jogadores durante o treino. A delegação brasileira está em Orlando, nos Estados Unidos, onde se prepara para o amistoso contra a Croácia desta terça-feira (30).
Com muita ironia, a maioria dos internautas chamaram atenção para o momento ruim da Seleção Brasileira. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, o Brasil perdeu para França por 2 a 1, mesmo com um jogador a mais, na última quinta-feira (26), nos Estados Unidos.
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Brasil e Croácia fazem nesta terça-feira (31) o último amistoso antes de Carlo Ancelotti definir a Seleção que irá para a Copa do Mundo. As duas equipes se enfrentam em Orlando (EUA) a partir das 21h (de Brasília). O jogo terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da GETV.
Nessa segunda-feira, véspera da partida, Ancelotti comandou o último treino da Seleção, mas como de hábito fechou a atividade e não deu indicativo do time que irá a campo. É certo, porém, que ele terá mudanças em relação à equipe que alinhou contra a França, na semana passada.
Entre as alterações, Luiz Henrique deve ganhar a vaga de Raphinha no ataque, e Danilo pode começar na lateral direita. Ele disputa vaga com Ibañez. As mudanças são necessárias porque o atacante do Barcelona e o lateral da Roma foram cortados por causa de lesões.
Na zaga, o capitão Marquinhos retorna contra a Croácia e compõe a defesa do Brasil com Léo Pereira. Assim, Bremer deve voltar ao banco.
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