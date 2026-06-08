Copa do Mundo: saiba tudo sobre a transmissão do SBT

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Faltam apenas três dias para a partida entre México e África do Sul, que marca a estreia da Copa do Mundo de 2026. O SBT é um dos canais que obtêm o direito de transmissão do torneio. Saiba com o Lance! detalhes da programação da emissora para a cobertura do evento.

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Ao todo, o SBT irá transmitir 32 jogos do torneio em parceria com o canal N Sports, do Youtube. O número inclui todas as partidas da Seleção Brasileira no torneio.

Para conseguir dar conta do recado, o canal construiu uma equipe de peso para as transmissões e coberturas do evento. As narrações dos jogos ficaram sob a responsabilidade de Galvão Bueno e Tiago Leifert.

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Os comentários das transmissões serão de responsabilidade de Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mano, Raphael Rezende, Mauro Beting e Muricy Ramalho. Além deles, Nadine Basttos analisará as arbitragens da partida.

As reportagens vão estar no comando de André Galvão, André Hernan, Flávio Winicki, Isa Labate, Mauro Naves, Nina Galiotte e João Venturi. Os apresentadores Carol Barcellos, Wallace Neguerê e Renata Saporito ficam com a programação do canal ao longo do torneio.

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Equipe SBT para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rogerio Pallatta/SBT)

Jogos que o SBT vai transmitir

Apesar da proximidade da estreia do torneio, a emissora ainda não disponibilizou todos os jogos que irá transmitir. Até o momento, além dos jogos da Seleção, está certo que o SBT também irá ter os direitos da estreia da partida entre México e África do Sul, pela estreia da Copa do Mundo.

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Outros dez jogos já estão confirmados na tela do SBT. São eles:

12/06 - 22h — Estados Unidos x Paraguai

14/06 - 17h — Holanda x Japão

15/06 - 19h — Arábia Saudita x Uruguai

16/06 - 13h — França x Senegal

17/06 - 17h — Inglaterra x Croácia

18/06 - 16h — Suíça x Bósnia e Herzegovina

20/06 - 17h — Alemanha x Costa do Marfim

21/06 - 19h — Uruguai x Cabo Verde

22/06 - 14h - Argentina x Áustria

23/06 - 17h - Inglaterra x Gana

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Galvão fala sobre a Copa no SBT e N Sports

Empolgado com a possibilidade de narrar mais uma campanha brasileira, agora por SBT e NSports, Galvão não escondeu o desejo de marcar mais um capítulo histórico. Durante a entrevista ao Lance!, na série Vozes da Copa, o narrador destacou que o Brasil tem condições de brigar pelo título, desde que o elenco apresente um fator essencial em campanhas vitoriosas: o espírito coletivo.

— O Brasil vai brigar, sim. Vai brigar e nós vamos torcer para chegar lá — afirmou.