Copa do Mundo: saiba tudo sobre a transmissão do SBT
Canal detém direito de 32 jogos do torneio
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Faltam apenas três dias para a partida entre México e África do Sul, que marca a estreia da Copa do Mundo de 2026. O SBT é um dos canais que obtêm o direito de transmissão do torneio. Saiba com o Lance! detalhes da programação da emissora para a cobertura do evento.
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Ao todo, o SBT irá transmitir 32 jogos do torneio em parceria com o canal N Sports, do Youtube. O número inclui todas as partidas da Seleção Brasileira no torneio.
Para conseguir dar conta do recado, o canal construiu uma equipe de peso para as transmissões e coberturas do evento. As narrações dos jogos ficaram sob a responsabilidade de Galvão Bueno e Tiago Leifert.
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Os comentários das transmissões serão de responsabilidade de Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mano, Raphael Rezende, Mauro Beting e Muricy Ramalho. Além deles, Nadine Basttos analisará as arbitragens da partida.
As reportagens vão estar no comando de André Galvão, André Hernan, Flávio Winicki, Isa Labate, Mauro Naves, Nina Galiotte e João Venturi. Os apresentadores Carol Barcellos, Wallace Neguerê e Renata Saporito ficam com a programação do canal ao longo do torneio.
Jogos que o SBT vai transmitir
Apesar da proximidade da estreia do torneio, a emissora ainda não disponibilizou todos os jogos que irá transmitir. Até o momento, além dos jogos da Seleção, está certo que o SBT também irá ter os direitos da estreia da partida entre México e África do Sul, pela estreia da Copa do Mundo.
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Outros dez jogos já estão confirmados na tela do SBT. São eles:
12/06 - 22h — Estados Unidos x Paraguai
14/06 - 17h — Holanda x Japão
15/06 - 19h — Arábia Saudita x Uruguai
16/06 - 13h — França x Senegal
17/06 - 17h — Inglaterra x Croácia
18/06 - 16h — Suíça x Bósnia e Herzegovina
20/06 - 17h — Alemanha x Costa do Marfim
21/06 - 19h — Uruguai x Cabo Verde
22/06 - 14h - Argentina x Áustria
23/06 - 17h - Inglaterra x Gana
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Galvão fala sobre a Copa no SBT e N Sports
Empolgado com a possibilidade de narrar mais uma campanha brasileira, agora por SBT e NSports, Galvão não escondeu o desejo de marcar mais um capítulo histórico. Durante a entrevista ao Lance!, na série Vozes da Copa, o narrador destacou que o Brasil tem condições de brigar pelo título, desde que o elenco apresente um fator essencial em campanhas vitoriosas: o espírito coletivo.
— O Brasil vai brigar, sim. Vai brigar e nós vamos torcer para chegar lá — afirmou.
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