Equador vence a Guatemala em último amistoso antes da Copa do Mundo

Em último teste antes da estreia na Copa do Mundo, o Equador venceu a Guatemala por 3 a 0, na noite deste domingo (7), no Estádio Lower.com Field, localizado em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos. Os gols da partida foram marcados por Jordy Caicedo, de pênalti, Nilson Angulo e Estupiñán.

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Os gols do Equador

O lance do gol aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo, quando José Morales, da Guatemala, cometeu falta dentro da área em Alan Minda, do Equador. O lance gerou dúvidas, mas a arbitragem assinalou pênalti, convertido por Jordy Caicedo no canto direito da meta.

No segundo tempo, foi a vez de Nilson Angulo balançar as redes. Aos 28 minutos, o jogador recebeu cruzamento de Ángelo Preciado e, livre de marcação na pequena área, cabeceou para o fundo das redes da Guatemala.

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Aos 32, Estupiñán, que havia acabado de entrar, marcou o terceiro do Equador. Após o goleiro da Guatemala afastar a bola, o camisa 7 aproveitou a bola e, da lateral esquerda, deu um chute de longe, aproveitando o gol livre.

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As seleções de Equador e Guatemala

A Seleção Sul-Americana chega embalada por uma sequência positiva de resultados. A equipe comandada por Sebastián Beccacece venceu a Arábia Saudita por 2 a 1 no penúltimo amistoso antes da estreia e acumula, agora, 19 partidas de invencibilidade.

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Os equatorianos estão no Grupo E do Mundial, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao. A estreia será no domingo (14), contra a Costa do Marfim, às 20h (de Brasília), na Filadélfia.

A Guatemala, por sua vez, não conseguiu vaga para a Copa do Mundo de 2026 e utiliza a partida para iniciar sua preparação para os próximos compromissos da Concacaf. A equipe treinada por Luis Fernando Tena vive momento delicado, com três derrotas consecutivas em amistosos e apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. Historicamente, a Guatemala nunca venceu o Equador, tendo sido derrotada nos três confrontos anteriores entre as seleções.

(Photo by Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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