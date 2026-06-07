Galvão Bueno fecha com Olodum e encerra tradição da Globo na Copa do Mundo

O narrador Galvão Bueno fechou acordo com o grupo baiano Olodum para apresentações no pré-jogo das partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A banda de axé vai integrar as transmissões do SBT. A decisão põe fim a uma tradição que começou em 2002 na Globo. A informação saiu primeiro no portal F5, da Folha de São Paulo.

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A emissora da família Abravanel vai exibir 32 jogos da competição. O Olodum acompanha Galvão Bueno na mudança de canal. O narrador deixou a Globo e assinou contrato com o SBT.

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O grupo baiano participava das transmissões dos jogos do Brasil desde a Copa do Mundo de 2002. Durante 24 anos, as apresentações do Olodum marcaram o início das partidas da seleção na emissora carioca. A tradição se consolidou como parte da identidade das transmissões da Globo.

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A Globo perde a participação do grupo baiano em suas transmissões dos jogos do Brasil na Copa de 2026. O SBT ganha a atração que se tornou tradicional nas transmissões de futebol da seleção. As apresentações do Olodum vão integrar o formato do pré-jogo na nova emissora.

Olodum terá participações em transmissões do SBT em jogos da Seleção Braisleira na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Faltam apenas seis dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O primeiro desafio da equipe nacional será contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova York, Estados Unidos.

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Além da equipe africana, a Seleção Brasileira também enfrenta a Haiti e Escócia na primeira fase do Mundial. O confronto contra as equipes acontece, respectivamente, nos dias 19 e 24 de junho.

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