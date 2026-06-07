Guia completo do Lance! Saiba tudo sobre a Croácia na Copa do Mundo 2026
Saiba tudo sobre a seleção da Croácia na Copa do Mundo de 2026
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A Croácia desembarca na Copa do Mundo de 2026 consolidada como uma das potências do futebol mundial, tendo deixado para trás o rótulo de "zebra" após campanhas históricas nas duas últimas edições. Com uma população de menos de quatro milhões de habitantes, a seleção balcânica ostenta o feito impressionante de ter chegado às semifinais em metade de suas participações em Mundiais até hoje. Liderada pelo eterno capitão Luka Modrić, a equipe mescla a vasta experiência de seus veteranos com uma nova geração de talentos defensivos e criativos que buscam manter o país no topo da pirâmide do futebol.
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Para você acompanhar a jornada dos "Vatreni" na América do Norte, o Lance! apresenta o guia completo da seleção croata.
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🌍 Cenário: como a Croácia chega à Copa?
A Croácia chega ao Mundial de 2026 após uma campanha dominante e invicta nas Eliminatórias da UEFA. A seleção liderou o Grupo L com facilidade, somando sete vitórias e apenas um empate em oito jogos, garantindo a vaga com uma rodada de antecedência após vencer as Ilhas Faroé por 3 a 1. Durante a qualificação, a equipe demonstrou um equilíbrio notável: marcou 26 gols e sofreu apenas quatro, destacando-se pela solidez defensiva e poder de fogo ofensivo.
Sob o comando de Zlatko Dalić, o time mantém um estilo de jogo baseado na posse de bola metódica, ditada por um meio-campo tecnicamente refinado, mas também é capaz de punir adversários de elite com contra-ataques venenosos. Em amistosos recentes de 2026, a equipe mostrou sua resiliência ao vencer a Colômbia de virada, embora tenha sofrido um revés contra o Brasil e a Bélgica na fase final de preparação.
📈 Melhor campanha em Copas
A melhor trajetória da Croácia em Mundiais ocorreu em 2018, na Rússia, quando a equipe foi vice-campeã. Após uma fase de grupos perfeita, os croatas superaram três prorrogações consecutivas no mata-mata (contra Dinamarca, Rússia e Inglaterra) antes de serem derrotados pela França na final. Além disso, o país conquistou o terceiro lugar em outras duas ocasiões: em sua estreia em 1998 e na última edição, no Catar em 2022.
✨ Fato curioso: As toucas de polo aquático
Uma tradição peculiar pode ser vista nas arquibancadas croatas durante este Mundial: torcedores vestindo toucas de polo aquático nas cores vermelha e branca. Essa prática foi inspirada pelo ex-defensor Vedran Ćorluka, que utilizou o acessório para conter um sangramento na cabeça durante uma partida da Euro 2016. O polo aquático é um dos esportes mais vitoriosos da Croácia, e o gesto tornou-se um símbolo da paixão e da resistência dos torcedores do país.
⚡ O cara do time: Luka Modrić
Mesmo aos 40 anos, Luka Modrić continua sendo o sol em torno do qual orbita o futebol croata. O meia do Milan, vencedor da Bola de Ouro em 2018, disputará sua quinta Copa do Mundo e segue como o capitão e cérebro da equipe. Recentemente, Modrić passou por uma cirurgia bem-sucedida para corrigir uma fratura no osso zigomático esquerdo sofrida em um clássico contra a Juventus, mas confirmou sua presença no Mundial para liderar a geração de ouro em seu provável ato final.
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👁️ Fique de olho: Joško Gvardiol
Se Modrić é o maestro no meio, Joško Gvardiol é a âncora defensiva que sustenta a Croácia. O zagueiro do Manchester City, avaliado em 70 milhões de euros, foi uma das grandes revelações do último Mundial e chega em 2026 como um dos defensores mais valiosos e técnicos do planeta. Sua capacidade de antecipação, força física e qualidade na saída de bola são fundamentais para o sistema de Dalić. Fique atento também ao jovem Luka Vušković, de apenas 19 anos, apontado como a próxima grande joia da defesa croata.
👨🏫 Quem é o treinador da Croácia?
O comando técnico pertence a Zlatko Dalić, o treinador mais vitorioso da história da seleção. No cargo desde 2017, Dalić é descrito como um motivador leal que conseguiu unir um elenco talentoso e fazê-lo performar acima da soma de suas partes individuais. Ele foi o arquiteto do vice-campeonato em 2018 e do bronze em 2022, sendo idolatrado no país por ter transformado a Croácia em uma equipe que "não teme ninguém", tendo vencido potências como Brasil, Argentina, França e Inglaterra sob sua gestão.
📅 Agenda da Croácia na Copa do Mundo
Inglaterra x Croácia
- ⚽ Fase de grupos (Grupo L);
- 📅 17 de junho, quarta-feira, às 17h (de Brasília);
- 🏟️ Estádio de Dallas (AT&T Stadium), EUA.
Panamá x Croácia
- ⚽ Fase de grupos (Grupo L);
- 📅 23 de junho, terça-feira, às 20h (de Brasília);
- 🏟️ Estádio de Toronto (BMO Field), Canadá.
Croácia x Gana
- ⚽ Fase de grupos (Grupo L);
- 📅 27 de junho, sábado, às 18h (de Brasília);
- 🏟️ Estádio de Filadélfia (Lincoln Financial Field), EUA.
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