Lesão de jogador do Marrocos, adversário do Brasil, preocupa: 'Pesadelo'

A seleção do Marrocos terminou o primeiro tempo do confronto contra a Noruega, deste domingo (7), nos Estados Unidos, com um jogador lesionados. Trata-se do lateral Noussair Mazraoui, do Manchester United. O cenário gerou preocupação em torcedores.

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O jogador é considerado uma peça-chave para o elenco da equipe africana. A lesão aconteceu aos 29 minutos. Na ocasião, Mazraoui caiu em campo com dores no ombro esquerdo após um choque. Sem condições de jogo, o atleta foi substituído imediatamente. Youssef Belammari foi acionado para entrar em campo.

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Nas redes sociais, torcedores da equipe marroquina demonstraram preocupação com a lesão de Mazraoui, que passou a ser dúvida para a disputa do Mundial. O jogador do Manchester United é uma das referências técnicas da seleção de Marrocos, que estreia na Copa do Mundo contra a Seleção Brasileira. Veja a repercussão abaixo:

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Mazraoui et Abde blessés, c'est un cauchemar... — Azizi love account (@TFC_XXX) June 7, 2026

Tradução: "Mazraoui e Abde lesionados, é um pesadelo…".

Tradução: "Mazraoui lesionado".

Mazraoui ne va pas finir la compétition cote 1.01 , le soucis c'est que ni Salah Eddine ni Belaamri n'ispirent confiance — Mjinina (@Yoyospp) June 7, 2026

Tradução: "Mazraoui não vai terminar a competição com odds 1.01, o problema é que nem Salah Eddine nem Belaamri inspiram confiança".

On espère rien de grave après cette sortie de Mazraoui... 🇲🇦🤕



ALLAH 𝗬 𝗖𝗛𝗔𝗙𝗜𝗞 𝗡𝗢𝗨𝗦𝗦𝗔𝗜𝗥 ! 🤲🏼 pic.twitter.com/piVSmAzVl6 — Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) June 7, 2026

Tradução: "Espera-se que nada de grave após esta saída de Mazraoui…".

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