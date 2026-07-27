Bruninho comemora 40 anos em festa com Neymar e Thiaguinho
Ex levantador da seleção brasileira reuniu familiares e convidados em comemoração realizada em São Paulo
O levantador Bruninho celebrou seus 40 anos com uma festa repleta de convidados ilustres na noite deste domingo (26), em São Paulo. Entre os presentes estavam o atacante Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi e o cantor Thiaguinho, responsável pelo show da comemoração.
Embora tenha completado o aniversário no último dia 2 de julho, o capitão da seleção brasileira reuniu familiares e amigos para celebrar a data em um evento neste final de semana. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram os convidados cantando parabéns ao aniversariante e acompanhando a apresentação de Thiaguinho.
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Bruninho segue em atividade aos 40 anos
Mesmo aos 40 anos, o levantador segue em atividade no vôlei de alto rendimento e continua sendo um dos principais nomes da modalidade no país. Considerado um dos maiores levantadores da história do voleibol, Bruninho retornou ao Brasil em 2024 para defender o Campinas, clube que o revelou, e recentemente renovou contrato por mais duas temporadas, adiando os planos de aposentadoria.
O próprio jogador afirmou que deseja encerrar a carreira no clube, mas ainda mantém em aberto quando deixará as quadras. Desde a volta ao Campinas, Bruninho já conquistou quatro títulos: os Campeonatos Paulistas de 2024 e 2025, o Sul-Americano de 2026 e a Copa Brasil de 2026.
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