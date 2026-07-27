PC Vasconcellos avalia publicação de Vitor Roque após derrota do Palmeiras: 'Não está' Jornalista avaliou atitude do jogador durante o Seleção Sportv

O jornalista PC Vasconcellos avaliou, durante o programa Seleção SporTV, nesta segunda-feira (27), a publicação feita por Vitor Roque nas redes sociais após a derrota do Palmeiras para o Atlético-MG por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Para o comentarista, o comportamento de jogadores nas redes sociais reflete uma preocupação excessiva com a repercussão fora de campo, em vez da cobrança dentro das quatro linhas.

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Após o apito final, Vitor Roque publicou um vídeo com lances em que leva vantagem sobre o zagueiro Lyanco, com quem protagonizou provocações durante a partida disputada no Nubank Parque. O post repercutiu entre torcedores e também foi tema de debate no programa.

➡️Após derrota do Palmeiras, Vitor Roque posta vídeo 'respondendo' Lyanco

PC Vasconcellos critica influência das redes sociais no futebol

Ao comentar a publicação do atacante palmeirense, PC Vasconcellos afirmou que percebe uma mudança de comportamento entre os atletas em comparação com gerações anteriores.

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— Uma sensação que eu tenho... Houve uma época em que os times de futebol, os jogadores, se cobravam dentro de campo. E acho que hoje, não só jogador de futebol, há uma preocupação tão intensa com o que vai aparecer nas redes sociais. Você não vê um jogador dentro de campo cobrando mais. Acho que isso não está fazendo bem, porque o jogador fica pensando em como isso vai repercutir nas redes sociais — afirmou.

O comentarista destacou que a exposição constante nas plataformas digitais pode influenciar a postura dos jogadores durante as partidas, diminuindo a cobrança entre companheiros e aumentando a preocupação com a imagem pública.

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Vitor Roque e Lyanco em ação em Palmeiras x Atlético-MG no Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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Publicação de Vitor Roque repercute após derrota

Depois da derrota para o Atlético-MG, Vitor Roque utilizou o Instagram para compartilhar um compilado de jogadas em que aparece driblando, desarmando e levando vantagem sobre Lyanco, rival com quem trocou provocações ao longo da partida. O atacante ainda acrescentou emojis na publicação, interpretados por torcedores como uma resposta ao defensor atleticano.

Vitor Roque "respondeu" Lyanco com lances em jogo recente com dribles e jogadas contra zagueiro



E colocou "😘😘😘😘" pic.twitter.com/6ipQSdsM9J — Leonardo Barbieri (@Infos_palestra) July 27, 2026

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