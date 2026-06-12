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Veja o gol de Canadá x Bósnia na Copa do Mundo: Lukic abre o placar

Duelo é válido pela primeira rodada da fase de grupos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 16:31
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Canadá x Bósnia pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ismael Kone disputa a bola com Ivan Basic, durante a partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

Canadá e Bósnia estão se enfrentando, na tarde desta sexta-feira (12), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Até aqui, os visitantes estão vencendo por 1 a 0, com gol de Lukic. Veja a jogada abaixo:

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    Canadá Bósnia se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto (Canadá). A partida é válida pela primeira partida do Grupo B da Copa do Mundo. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

    O Canadá conquistou a vaga por ser país-sede, sem precisar passar pelas eliminatórias, e disputa o terceiro Mundial de sua história, o segundo consecutivo. No entanto, ainda busca uma vitória inédita no torneio.

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    Canadá e Bósnia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Canadá e Bósnia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Já a Bósnia chega à Copa do Mundo com a moral de ter eliminado a Itália, tetracampeã mundial, na repescagem. A seleção volta ao torneio depois de 12 anos fora.

    💰 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Canadá @1.77 contra a Bósnia e Herzegovina
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    ✅ FICHA TÉCNICA

    Canadá 🆚 Bósnia e Herzegovina
    Copa do Mundo 2026 – Grupo B

    📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
    📍 Local: Estádio BMO Field, em Toronto, Canadá.
    👁️ Onde assistir: CazéTV
    🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
    🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
    🖥️ VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

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