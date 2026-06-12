Veja o gol de Canadá x Bósnia na Copa do Mundo: Lukic abre o placar
Duelo é válido pela primeira rodada da fase de grupos
Canadá e Bósnia estão se enfrentando, na tarde desta sexta-feira (12), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Até aqui, os visitantes estão vencendo por 1 a 0, com gol de Lukic. Veja a jogada abaixo:
🚨🌎 JOVO LUKIC OPENS THE SCORING FOR BOSNIA AGAINST CANADA!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 12, 2026
Canada 0-1 Bosnia.pic.twitter.com/uZVuxoUE04
Onde assistir a partida entre Canadá e Bósnia
Canadá e Bósnia se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto (Canadá). A partida é válida pela primeira partida do Grupo B da Copa do Mundo. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
O Canadá conquistou a vaga por ser país-sede, sem precisar passar pelas eliminatórias, e disputa o terceiro Mundial de sua história, o segundo consecutivo. No entanto, ainda busca uma vitória inédita no torneio.
Já a Bósnia chega à Copa do Mundo com a moral de ter eliminado a Itália, tetracampeã mundial, na repescagem. A seleção volta ao torneio depois de 12 anos fora.
💰 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Canadá @1.77 contra a Bósnia e Herzegovina
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
✅ FICHA TÉCNICA
Canadá 🆚 Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo 2026 – Grupo B
📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Estádio BMO Field, em Toronto, Canadá.
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
Tudo sobre