Nova temporada de Hard Knocks estreia em agosto na HBO Max Produção irá acompanhar Seattle Seahawks, atual campeão da NFL

A nova temporada de Hard Knocks: Campo de Treinamento chega em agosto aos canais Space e HBO Xtreme e à plataforma de streaming HBO Max, com acesso aos bastidores da preparação do Seattle Seahawks para a próxima temporada da National Football League (NFL). Em sua 27ª edição, a série documental acompanha a rotina de treinos, a construção do elenco e os desafios da franquia durante a pré-temporada. O conteúdo original da HBO, produzido em parceria com a NFL Films, terá cinco episódios lançados semanalmente.

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No ar desde 2001, Hard Knocks é uma das produções esportivas mais tradicionais da televisão norte-americana. Historicamente, a série mostra tanto a preparação das equipes quanto as atuações na temporada regular, com foco em diferentes times e jogadores. Em 27 edições da série documental, diversas franquias tradicionais da NFL tiveram suas pré-temporadas documentadas e exibidas pela produção. Esta é a primeira vez que a HBO acompanha o início de temporada do Seattle Seahawks.

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A produção mostrará o processo de condicionamento físico, a integração de novos jogadores e os treinos da equipe até a estreia da temporada regular. As gravações ocorreram durante a preparação da equipe neste verão, no campo de treinamento dos Seahawks, em Renton, Washington e destacam a participação do técnico Mike Macdonald, do quarterback Sam Darnold, de Jaxon Smith-Njigba, eleito o Jogador Ofensivo do Ano da NFL pela Associated Press (AP) em 2025, e da defesa Devon Witherspoon e Byron Murphy II.

Fogos explodem sobre o Levi's Stadium enquanto o Seattle Seahawks vence o New England Patriots por 29–13 no Super Bowl LX, em Santa Clara, Califórnia (Foto: Karl Mondon/AFP)

Confira as datas de estreia da série:

HBO Xtreme – 8 de agosto, às 15h (um episódio por semana)

HBO Max – 8 de agosto (um episódio por semana)

Space – Terça-feira, 11 de agosto, às 23h50 (um episódio por semana)

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