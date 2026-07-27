Nova temporada de Hard Knocks estreia em agosto na HBO Max
Produção irá acompanhar Seattle Seahawks, atual campeão da NFL
A nova temporada de Hard Knocks: Campo de Treinamento chega em agosto aos canais Space e HBO Xtreme e à plataforma de streaming HBO Max, com acesso aos bastidores da preparação do Seattle Seahawks para a próxima temporada da National Football League (NFL). Em sua 27ª edição, a série documental acompanha a rotina de treinos, a construção do elenco e os desafios da franquia durante a pré-temporada. O conteúdo original da HBO, produzido em parceria com a NFL Films, terá cinco episódios lançados semanalmente.
➡️ PC Vasconcellos avalia publicação de Vitor Roque após derrota do Palmeiras: 'Não está'
No ar desde 2001, Hard Knocks é uma das produções esportivas mais tradicionais da televisão norte-americana. Historicamente, a série mostra tanto a preparação das equipes quanto as atuações na temporada regular, com foco em diferentes times e jogadores. Em 27 edições da série documental, diversas franquias tradicionais da NFL tiveram suas pré-temporadas documentadas e exibidas pela produção. Esta é a primeira vez que a HBO acompanha o início de temporada do Seattle Seahawks.
➡️ Mauro Cezar questiona impedimento semiautomático em Flamengo x São Paulo
A produção mostrará o processo de condicionamento físico, a integração de novos jogadores e os treinos da equipe até a estreia da temporada regular. As gravações ocorreram durante a preparação da equipe neste verão, no campo de treinamento dos Seahawks, em Renton, Washington e destacam a participação do técnico Mike Macdonald, do quarterback Sam Darnold, de Jaxon Smith-Njigba, eleito o Jogador Ofensivo do Ano da NFL pela Associated Press (AP) em 2025, e da defesa Devon Witherspoon e Byron Murphy II.
Confira as datas de estreia da série:
HBO Xtreme – 8 de agosto, às 15h (um episódio por semana)
HBO Max – 8 de agosto (um episódio por semana)
Space – Terça-feira, 11 de agosto, às 23h50 (um episódio por semana)
🤑 Aposte em gols no Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Mauro Cezar questiona impedimento semiautomático em Flamengo x São PauloHá 13 minutos
Fora de Campo
PC Vasconcellos avalia publicação de Vitor Roque após derrota do Palmeiras: 'Não está'Há 1 hora
Fora de Campo
Fala de BAP, presidente do Flamengo, sobre Copa Feminina divide opinião na webHá 1 hora
Vôlei
Bruninho comemora 40 anos em festa com Neymar e ThiaguinhoHá 1 hora
Fora de Campo
Após derrota do Palmeiras, Vitor Roque posta vídeo 'respondendo' LyancoHá 2 horas
Fora de Campo
Edu Dracena comenta falha de Carlos Miguel no Palmeiras: 'Não é o esperado'Há 3 horas
Mais LANCE!