Kings League: Renato Vicente e Gaules protagonizam briga durante Mundial Presidentes de G3X e DesimpaiN trocaram acusações após confusão

Uma confusão envolvendo integrantes do G3X e do DesimpaiN marcou os bastidores da Kings World Cup Clubs 2026, em Milão, na Itália, na noite do último domingo (26). Os presidentes das equipes brasileiras, Gaules e Renato Vicente, apresentaram versões diferentes sobre o episódio, que terminou com agressões físicas dentro do hotel onde as delegações estão hospedadas.

O caso ganhou repercussão após Gaules relatar, durante uma transmissão ao vivo, que ele e outros membros do G3X teriam sido cercados por integrantes do DesimpaiN. Horas depois, Renato Vicente também fez uma live para rebater as acusações, reconhecendo um erro cometido pelo goleiro reserva Gui GK, mas contestando a narrativa apresentada pelo rival.

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Até o momento, a Kings League não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

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Como começou a confusão, segundo Gaules

Em sua transmissão, Gaules afirmou que estava reunido com Velho Vamp, Apoka e o manager do G3X quando integrantes do DesimpaiN se aproximaram para uma conversa.

Segundo ele, Matheus "Gigante" iniciou um diálogo de maneira tranquila, mas a situação mudou quando Christian teria chegado ao local e passado a fazer ameaças.

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— Estavam eu, Velho Vamp, Apoka e nosso manager tomando uma cerveja. Chegou o time do DesimpaiN. Por algum motivo, o Gigante achou que estava no direito de vir à nossa mesa e falar: "Gaules, quero conversar com você". Veio conversar na moral, levantei e começamos a conversar — afirmou.

Gaules afirmou que respondeu às provocações com um xingamento e, na sequência, teria sido atingido por Christian.

— O Christian, mesmo cara que na final me empurrou, vem para a conversa e começa a me ameaçar. Eu viro e falo: "Você sai daqui e vai tomar no meio do seu c*". Quando falo isso, ele dá um soco no meu peito — contou.

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Ainda segundo o presidente do G3X, durante o empurra-empurra, o goleiro reserva Gui GK o atingiu por trás.

— Eu não tenho sangue de barata e, a partir deste momento, eu acerto um soco na cara do goleiro. A partir deste momento, um monte de gente da DesimpaiN vem para cima de quatro pessoas que estavam na mesa de um bar, sem mexer com ninguém. Vinte e quatro pessoas batendo em quatro. Se a gente não conseguisse em quatro resolver o problema, nem sei o que teria acontecido — finalizou.

Gaules é presidente do G3X (Foto: Reprodução)

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Renato Vicente rebate acusações

Pouco depois, Renato Vicente utilizou uma live para apresentar sua versão dos fatos. O presidente do DesimpaiN negou que a delegação tenha partido para uma agressão coletiva contra Gaules e criticou as declarações do rival.

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— O Gaules precisa deixar de ser covarde. Eu quero que soltem a p*** do vídeo. Vocês realmente acreditam que foram 24 pessoas para cima de quatro e que está todo mundo bem hoje? — afirmou.

Renato também afirmou que Gaules costuma responsabilizar adversários ou fatores externos após derrotas do G3X.

— Chega dessa p***, Gaules. Quando você tomou do Porcinos, eles eram os maus. Com a Furia e o DesimpaiN, a mesma coisa. Até agora, vocês só tomaram no c*. Eu não vou abaixar minha cabeça para você — disparou.

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Presidente do DesimpaiN admite erro de goleiro

Apesar de contestar a maior parte da versão apresentada por Gaules, Renato reconheceu que o goleiro reserva Gui GK agiu de forma inadequada durante a confusão.

Segundo ele, o atleta apenas encostou em Gaules, sem desferir qualquer soco.

— O Gui realmente errou. Eu já falei isso para ele. O Gui errou e encostou no Gaules. Não teve soco. E, se você perguntar para ele, ele vai falar que não teve soco — começou.

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Renato afirmou que, logo após sentir o contato, Gaules reagiu com um soco no rosto do goleiro.

— O Gaules virou quando sentiu o Gui encostando nele e deu um soco limpo na cara do Gui. O Gui toma um soco na cara e, aí, o Gaules é acertado e, na hora, todo mundo já vem para separar — disparou.

O dirigente também negou que integrantes do DesimpaiN tenham partido para uma agressão coletiva.

— No meio da confusão, o Gaules começa a gritar: "Me bate, me bate, me bate". E graças a Deus que não bateu. Porque, se fossem 24 pessoas, como ele está pintando, ele teria sido amassado — finalizou.

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Renato afirma que havia diversas testemunhas

Durante a transmissão, Renato destacou que o episódio ocorreu em uma área comum do hotel e que diversas pessoas presenciaram a discussão.

Segundo ele, membros de outras equipes e representantes da organização da Kings League acompanharam o ocorrido e poderiam confirmar que houve excessos de ambos os lados.

O presidente do DesimpaiN também afirmou que integrantes da própria comissão técnica do G3X reconheceram, após a confusão, que Gaules teria exagerado na forma como descreveu os acontecimentos.

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Além disso, Renato negou que Velho Vamp ou Apoka tenham sido agredidos durante o episódio, como sugerido inicialmente nas redes sociais.

Renato Vicente é presidente do DesimpaiN (Foto: Reprodução)

Kings League ainda não se pronunciou

Até a publicação desta matéria, a organização da Kings League não havia divulgado um posicionamento oficial sobre a briga envolvendo integrantes do G3X e do DesimpaiN.

Nas respectivas transmissões, tanto Gaules quanto Renato Vicente afirmaram aguardar uma manifestação da liga para saber se haverá abertura de investigação ou aplicação de punições relacionadas ao episódio ocorrido durante a Kings World Cup Clubs, em Milão.

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Formato da Kings World Cup Clubs

A Kings World Cup Clubs será disputada no formato suíço. Cada equipe joga até três partidas antes da fase eliminatória. Quem conquistar duas vitórias garante vaga nas quartas de final, enquanto duas derrotas resultam na eliminação.

Na primeira rodada, os 16 participantes disputam oito confrontos. Os vencedores voltam a se enfrentar e quem vencer novamente avança diretamente às quartas. Os demais classificados sairão da repescagem, formada pelos times que tiverem uma vitória e uma derrota. A grande final será disputada no dia 1º de agosto.

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Jogos da primeira rodada

Segunda-feira (27/7)

14h – La Capital x Underdogs

15h – Atlético Parceros x FWZ

16h – Karasu x G3X

17h – Porcinos x Furia

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