Mauro Cezar questiona impedimento semiautomático em Flamengo x São Paulo
Jornalista criticou a forma que vem sendo utilizado no Brasileirão
O empate por 1 a 1 entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, segue repercutindo. Durante o programa Posse de Bola, o jornalista Mauro Cezar criticou a forma como a tecnologia do impedimento semiautomático vem sendo utilizada no Brasileirão.
Para Mauro, o sistema adotado gera dúvidas no público e ainda está abaixo do padrão visto recentemente na Copa do Mundo de 2026.
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A discussão ganhou força após o gol de Samuel Lino ser anulado por impedimento na reta final da partida. O lance provocou reclamações entre torcedores rubro-negros, que também contestaram um possível pênalti não marcado sobre Arrascaeta.
Durante o Posse de Bola, Mauro Cezar afirmou que o principal problema da tecnologia está na forma como os lances são apresentados ao público.
— Eu acho que o maior problema é que para o público também não fica muito claro, porque mostra aquela arte, mas não mostra o momento do passe. Então fica uma coisa meio incompleta. A detecção não é pelo chip, pelo contato com a bola, é pelas câmeras. São muitas câmeras, mas eventualmente a bola pode estar encoberta ali, a visão pode não estar, a imagem pode não ser tão clara, gera esse tipo de discussão — afirmou.
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Na sequência, o jornalista também questionou a decisão de implementar uma versão considerada inferior à utilizada no Mundial.
— Para adotar esse negócio durante o campeonato, por que não espera mais um pouquinho e compra o pacote completo? Porque é bizarro você ter a Copa do Mundo que acabou de terminar com um sistema mais moderno, e aí o Brasileiro adota algo inferior logo em seguida — completou.
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PC Oliveira concorda com decisão da arbitragem
Além da discussão sobre o impedimento, outro lance gerou reclamações dos jogadores do Flamengo. Na reta final do confronto, Arrascaeta pediu pênalti após a bola tocar no braço de Marcos Antônio dentro da área.
Na análise de Paulo César de Oliveira, porém, o árbitro Anderson Daronco acertou ao mandar o jogo seguir. Segundo o comentarista, o braço do defensor estava junto ao corpo e não ampliava o espaço corporal, o que afasta a marcação da infração.
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