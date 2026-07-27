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Mauro Cezar questiona impedimento semiautomático em Flamengo x São Paulo

Jornalista criticou a forma que vem sendo utilizado no Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 15:29
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Mauro Cezar não apoia convocação de Paquetá à Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Jornalista criticou a forma que o impedimento semiautomático vem sendo utilizado no Brasileirão (Foto: Reprodução)

O empate por 1 a 1 entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, segue repercutindo. Durante o programa Posse de Bola, o jornalista Mauro Cezar criticou a forma como a tecnologia do impedimento semiautomático vem sendo utilizada no Brasileirão.

Para Mauro, o sistema adotado gera dúvidas no público e ainda está abaixo do padrão visto recentemente na Copa do Mundo de 2026.

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A discussão ganhou força após o gol de Samuel Lino ser anulado por impedimento na reta final da partida. O lance provocou reclamações entre torcedores rubro-negros, que também contestaram um possível pênalti não marcado sobre Arrascaeta.

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Durante o Posse de Bola, Mauro Cezar afirmou que o principal problema da tecnologia está na forma como os lances são apresentados ao público.

— Eu acho que o maior problema é que para o público também não fica muito claro, porque mostra aquela arte, mas não mostra o momento do passe. Então fica uma coisa meio incompleta. A detecção não é pelo chip, pelo contato com a bola, é pelas câmeras. São muitas câmeras, mas eventualmente a bola pode estar encoberta ali, a visão pode não estar, a imagem pode não ser tão clara, gera esse tipo de discussão — afirmou.

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Lance anulado pelo impedimento semiautomático em Flamengo x São Paulo
Lance anulado pelo impedimento semiautomático em Flamengo x São Paulo (Foto: Reprodução)

➡️ Rizek destaca desuso de jogador do Flamengo: 'No final da fila'

Na sequência, o jornalista também questionou a decisão de implementar uma versão considerada inferior à utilizada no Mundial.

— Para adotar esse negócio durante o campeonato, por que não espera mais um pouquinho e compra o pacote completo? Porque é bizarro você ter a Copa do Mundo que acabou de terminar com um sistema mais moderno, e aí o Brasileiro adota algo inferior logo em seguida — completou.

➡️ Grafite aponta erro do Flamengo no gol do São Paulo: 'Liberdade'

PC Oliveira concorda com decisão da arbitragem

Além da discussão sobre o impedimento, outro lance gerou reclamações dos jogadores do Flamengo. Na reta final do confronto, Arrascaeta pediu pênalti após a bola tocar no braço de Marcos Antônio dentro da área.

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Na análise de Paulo César de Oliveira, porém, o árbitro Anderson Daronco acertou ao mandar o jogo seguir. Segundo o comentarista, o braço do defensor estava junto ao corpo e não ampliava o espaço corporal, o que afasta a marcação da infração.

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