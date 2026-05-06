A Bósnia e Herzegovina desembarca na Copa do Mundo de 2026 com a missão de provar que não é apenas uma figurante no cenário europeu. Conhecida pela resiliência de seu povo e pelo talento técnico de seus jogadores, a seleção, que conquistou sua vaga com uma campanha sólida nas Eliminatórias, quer apagar a imagem da queda precoce em sua única participação anterior e avançar para o mata-mata.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada bósnia, o Lance! apresenta o guia da Bósnia e Herzegovina para o Mundial.

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🌍 Cenário: como a Bósnia chega à Copa?

O estilo de jogo bósnio amadureceu. Se antes a equipe dependia exclusivamente do brilho individual, hoje o técnico aposta em uma estrutura tática mais equilibrada. O time base alterna entre um 4-3-3 agressivo e um 3-5-2 que privilegia a força física no meio-campo. A estratégia é clara: posse de bola controlada e cruzamentos precisos para aproveitar a estatura de seus centroavantes.

⚡ O cara do time: Edin Džeko

Aos 40 anos, Edin Džeko continua sendo a alma e o capitão desafia o tempo com bom posicionamento e faro de gol. A Copa de 2026 tem um sabor de "last dance" para o maior artilheiro da história do país, que lidera não apenas tecnicamente, mas como o guia espiritual de um elenco que mistura veteranos de guerra e jovens talentos da dispersão bósnia na Europa.

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Dzeko em ação com Frattesi em Bósnia x Itália em disputa por vaga na Copa do Mundo (Foto: Elvis Barukcic/AFP)

👁️ Fique de olho: Amar Dedić

Se Džeko é o presente, o futuro passa pelos pés de Amar Dedić. O lateral-direito, que se destaca no futebol austríaco, é o motor da equipe. Com grande capacidade de apoio e uma recomposição defensiva veloz, Dedić personifica a modernidade que a Bósnia buscou para competir em alto nível. Sua capacidade de vencer duelos individuais será crucial para desafiar as potências mundiais.

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País de Gales x Bósnia e Herzegovina - Amar Dedic (Foto: DiaEsportivo/Folhapress)

📈 Melhor campanha em Copas

Esta é a segunda participação da Bósnia e Herzegovina em Mundiais. Em 2014, no Brasil, a equipe bateu na trave: após derrotas apertadas para Argentina e Nigéria, venceram o Irã, mas não conseguiram a classificação para as oitavas. Em 2026, o objetivo é transformar as lições do passado em uma campanha histórica em solo norte-americano.

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✨ Fato curioso: a conexão com as Américas

A trajetória da Bósnia e Herzegovina em Copas é marcada por um paradoxo geográfico: o país só conhece o maior palco do futebol quando ele atravessa o Atlântico. Desde sua estreia histórica no Mundial de 2014, realizada no Maracanã, a seleção bósnia não conseguiu retornar ao torneio, mantendo seu retrospecto restrito exclusivamente ao solo americano.

Naquela ocasião, o debute em solo carioca foi cercado de expectativas, mas a jornada encerrou-se precocemente ainda na fase de grupos. Desde então, a equipe busca romper o hiato e carimbar o passaporte para novas latitudes, já que, até o momento, sua biografia em Mundiais resume-se a uma única e saudosa passagem pela América do Sul.

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👨‍🏫 Quem é o treinador da Bósnia?

Sob o comando estratégico de Sergej Barbarez, a Bósnia e Herzegovina conquistou a vice-liderança do Grupo H nas eliminatórias europeias, somando 17 pontos. Estreou como técnico em 2024, o ex-camisa 10 utiliza sua bagagem como jogador profissional para aplicar um raciocínio tático refinado à beira do gramado.

Nascido em Mostar, Barbarez é uma lenda da Bundesliga, detendo o recorde de estrangeiro com mais partidas (330) no campeonato alemão por clubes como Borussia Dortmund e Hamburgo. Entre 1998 e 2006, o talentoso meia também brilhou dentro das quatro linhas por sua seleção, com a marca de 17 gols em 47 jogos.

📋 Time base (4-4-2)

Nikola Vasilj; Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nikola Katić e Amar Dedić; Amar Memić, Ivan Šunjić, Ivan Bašić e Esmir Bajraktarević; Edin Džeko e Ermedin Demirović.

🗓️ Agenda da Bósnia na fase de grupos da Copa do Mundo (horários de Brasília)

Canadá x Bósnia e Herzegovina

⚽ Fase de grupos (Grupo B)

📅 12 de junho, Sexta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ BMO Field, Toronto, Canadá

Suíça x Bósnia e Herzegovina

⚽ Fase de grupos (Grupo B)

📅 18 de junho, Quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles, EUA

Bósnia e Herzegovina x Catar

⚽ Fase de grupos (Grupo B)

📅 24 de junho, Quarta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field, Seattle, EUA

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