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Fala de BAP, presidente do Flamengo, sobre Copa Feminina divide opinião na web

Presidente é contra decisão de paralisação

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 14:12
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Bap, do Flamengo fala sobre demissão de Filipe Luís
Bap, do Flamengo opina sobre paralisação do futebol brasileiro durante Copa do Mundo feminina (Foto: Reprodução)

A declaração de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, sobre a paralisação do calendário do futebol brasileiro durante a Copa do Mundo Feminina de 2027 movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (27). O presidente do Flamengo afirmou que é contrário à interrupção das competições nacionais e justificou que a medida traz prejuízos financeiros aos clubes.

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O dirigente citou como exemplo a pausa provocada pela Copa do Mundo masculina de 2026 e afirmou que o clube ficou mais de 70 dias sem receitas, enquanto continuou arcando com salários, direitos de imagem e demais despesas.

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Nas redes sociais, a fala dividiu opiniões. Enquanto parte dos torcedores concordou com o posicionamento do mandatário rubro-negro e destacou os impactos financeiros da paralisação, outros defenderam que a interrupção é necessária, principalmente por o Mundial Feminino ser disputado no Brasil.

Veja a repercussão:

O que Bap disse sobre a paralisação e a recusa do Ninho do Urubu

Texto de: Lucas Bayer.

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, explicou neste domingo (26) por que o clube decidiu não disponibilizar o Ninho do Urubu como centro de treinamento para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O dirigente afirmou que o CT está totalmente dedicado às atividades do clube e que o Rubro-Negro não vê motivo para interromper sua rotina por causa do torneio.

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Com a decisão, o Ninho fica fora da lista de possíveis centros de treinamento para a competição, cujos locais vêm sendo avaliados pela Fifa. Segundo Bap, o Flamengo concentra todas as categorias de base no CT e segue investindo na infraestrutura do futebol.

— Não é uma obrigação. A gente não entende que devamos parar. Trouxemos todas as atividades que nós tínhamos nas categorias de base para dentro do CT. Os investimentos que fazemos são para atender ao Flamengo — afirmou.

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Luiz Eduardo Baptista, o Bap, faz pronunciamento antes de Flamengo x São Paulo
Luiz Eduardo Baptista, o Bap, faz pronunciamento antes de Flamengo x São Paulo (Foto: Lucas Bayer)

Além da questão envolvendo o Ninho do Urubu, Bap criticou a paralisação do calendário do futebol brasileiro durante grandes competições internacionais. Na avaliação do dirigente do Flamengo, as interrupções prejudicam o planejamento esportivo e financeiro dos clubes.

— O que seria eventual está começando a acontecer todos os anos. Este ano foi a Copa do Mundo masculina. Ano que vem será a Copa do Mundo Feminina. Eu entendo que não deveria paralisar o futebol, mas, aparentemente, vai paralisar — completou.

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Bap também destacou os impactos financeiros causados pela interrupção das competições nacionais. Como exemplo, citou a pausa durante a Copa do Mundo masculina deste ano.

— Agora, foram mais de 70 dias sem receitas. Isso maltrata a gente. Continuamos tendo que pagar salários, direitos de imagem e encargos sociais, sem ter outras receitas — finalizou.

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Copa do Mundo Feminina de 2027

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. Será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul, com a final marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro.

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