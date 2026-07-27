Fala de BAP, presidente do Flamengo, sobre Copa Feminina divide opinião na web Presidente é contra decisão de paralisação

A declaração de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, sobre a paralisação do calendário do futebol brasileiro durante a Copa do Mundo Feminina de 2027 movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (27). O presidente do Flamengo afirmou que é contrário à interrupção das competições nacionais e justificou que a medida traz prejuízos financeiros aos clubes.

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O dirigente citou como exemplo a pausa provocada pela Copa do Mundo masculina de 2026 e afirmou que o clube ficou mais de 70 dias sem receitas, enquanto continuou arcando com salários, direitos de imagem e demais despesas.

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Nas redes sociais, a fala dividiu opiniões. Enquanto parte dos torcedores concordou com o posicionamento do mandatário rubro-negro e destacou os impactos financeiros da paralisação, outros defenderam que a interrupção é necessária, principalmente por o Mundial Feminino ser disputado no Brasil.

Veja a repercussão:

Discordo totalmente, essas paradas no meio do ano ajudam bastante a descansar os jogadores e reorganizar o time

Embora o Flamengo do jardim voltou ainda pior — Felipe Santos (@FelipeC32491836) July 26, 2026

Se ele quiser mandar os jogos dele em outros estádios que não estejam sendo utilizados no evento, sugira isso... — Jefe S.A. (@Jefe_S_A_) July 27, 2026

Se não para, o BAP iria reclamar que foram forçados a jogar 1 mês fora do Maracanã, e que isso prejudicou o Flamengo.



No fim, ele só quer reclamar, mesmo que uma paralisação evite do clube dele ser prejudicado. https://t.co/EveFP6rcJA — Kevin Nicolas (@KevinNicolasPF1) July 26, 2026

Acbo que é meio natural parar o futebol masculino, já que a copa será no Brasil e serão usados os campos da serie A

Levando em consideração que a copa feminina será em 2027 — Fl4 natica ᶜʳᶠ 🇦🇴 (@flanatica81) July 27, 2026

A questão da utilização dos estádios além da logística fica inviável ter brasileiro e copa feminina — 🇧🇷💢 (@ferningrad98) July 26, 2026

Eu concordaria com o Bap se a Copa não fosse no Brasil.



Até porque durante a Copa de 2026, as séries inferiores (B, C e D) não pararam.



Mas a Copa sendo no Brasil é completamente inviável não parar.



2027 é ano da primeira estrela! 🇧🇷⭐️ https://t.co/EdGPWmrnnq — Bernardo Dias (@diasbernardotl) July 26, 2026

O que Bap disse sobre a paralisação e a recusa do Ninho do Urubu

Texto de: Lucas Bayer.

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, explicou neste domingo (26) por que o clube decidiu não disponibilizar o Ninho do Urubu como centro de treinamento para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O dirigente afirmou que o CT está totalmente dedicado às atividades do clube e que o Rubro-Negro não vê motivo para interromper sua rotina por causa do torneio.

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Com a decisão, o Ninho fica fora da lista de possíveis centros de treinamento para a competição, cujos locais vêm sendo avaliados pela Fifa. Segundo Bap, o Flamengo concentra todas as categorias de base no CT e segue investindo na infraestrutura do futebol.

— Não é uma obrigação. A gente não entende que devamos parar. Trouxemos todas as atividades que nós tínhamos nas categorias de base para dentro do CT. Os investimentos que fazemos são para atender ao Flamengo — afirmou.

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Luiz Eduardo Baptista, o Bap, faz pronunciamento antes de Flamengo x São Paulo (Foto: Lucas Bayer)

Além da questão envolvendo o Ninho do Urubu, Bap criticou a paralisação do calendário do futebol brasileiro durante grandes competições internacionais. Na avaliação do dirigente do Flamengo, as interrupções prejudicam o planejamento esportivo e financeiro dos clubes.

— O que seria eventual está começando a acontecer todos os anos. Este ano foi a Copa do Mundo masculina. Ano que vem será a Copa do Mundo Feminina. Eu entendo que não deveria paralisar o futebol, mas, aparentemente, vai paralisar — completou.

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Bap também destacou os impactos financeiros causados pela interrupção das competições nacionais. Como exemplo, citou a pausa durante a Copa do Mundo masculina deste ano.

— Agora, foram mais de 70 dias sem receitas. Isso maltrata a gente. Continuamos tendo que pagar salários, direitos de imagem e encargos sociais, sem ter outras receitas — finalizou.

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Copa do Mundo Feminina de 2027

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. Será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul, com a final marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro.

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