Craque Neto é sincero sobre Pedro e Neymar: 'Não tem comparação' Jornalista comparou a temporada dos jogadores no Brasileirão

Craque Neto voltou a comentar o desempenho de Pedro e Neymar durante a edição desta segunda-feira (27) do programa Donos da Bola. O apresentador criticou as comparações feitas entre os dois atacantes e afirmou que o centroavante do Flamengo vem sendo tratado de forma diferente em relação ao camisa 10 do Santos.

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Ao abordar o assunto, Neto destacou o momento vivido por Pedro, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, e afirmou que o desempenho recente do atacante impede qualquer comparação com Neymar.

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— Você quer comparar o Pedro, nos últimos quatro anos, com Neymar? O Pedro é o artilheiro do campeonato, jogou mal ontem (contra o São Paulo), está tudo certo. Ele tem 12 gols. Não dá nem para comparar. Mas não dá mesmo! Até porque, se o Pedro estivesse na Copa do Mundo, o Brasil não passaria a vergonha que passou — afirmou.

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Pedro comemora gol pelo Flamengo contra a Chapecoense no Brasileirão (Foto: Rafael Diego/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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Com os dois gols marcados na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Pedro assumiu a artilharia da competição. No entanto, o atacante divide a liderança com Kevin Viveros, do Athletico Paranaense, que também soma 12 gols na competição.

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⚽Artilharia do Campeonato Brasileiro

1 . Kevin Viveros (Athletico Paranaense) – 12 gols (19 jogos) 2 . Pedro (Flamengo) – 12 gols (19 jogos) 3 . Carlos Vinícius (Grêmio) – 10 gols (19 jogos) 4 . John Kennedy (Fluminense) – 9 gols (18 jogos) 5 . Breno (Coritiba) – 8 gols (17 jogos) 6 . Jonathan Calleri (São Paulo) – 7 gols (18 jogos) 7 . Arthur Cabral (Botafogo) – 7 gols (17 jogos) 8 . Luciano Juba (Bahia) – 7 gols (16 jogos) 9 . Danilo Santos (Botafogo) – 7 gols (14 jogos) 10 . Gabriel Barbosa (Santos) – 7 gols (13 jogos) 11 . José Manuel López (Palmeiras) – 6 gols (17 jogos) 12 . Luciano (São Paulo) – 6 gols (16 jogos) 13 . Neymar (Santos) – 6 gols (9 jogos)

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