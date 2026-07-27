Craque Neto é sincero sobre Pedro e Neymar: 'Não tem comparação'
Jornalista comparou a temporada dos jogadores no Brasileirão
Craque Neto voltou a comentar o desempenho de Pedro e Neymar durante a edição desta segunda-feira (27) do programa Donos da Bola. O apresentador criticou as comparações feitas entre os dois atacantes e afirmou que o centroavante do Flamengo vem sendo tratado de forma diferente em relação ao camisa 10 do Santos.
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Ao abordar o assunto, Neto destacou o momento vivido por Pedro, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, e afirmou que o desempenho recente do atacante impede qualquer comparação com Neymar.
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— Você quer comparar o Pedro, nos últimos quatro anos, com Neymar? O Pedro é o artilheiro do campeonato, jogou mal ontem (contra o São Paulo), está tudo certo. Ele tem 12 gols. Não dá nem para comparar. Mas não dá mesmo! Até porque, se o Pedro estivesse na Copa do Mundo, o Brasil não passaria a vergonha que passou — afirmou.
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Quantos gols Pedro fez pelo Flamengo no Brasileirão em 2026?
Com os dois gols marcados na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Pedro assumiu a artilharia da competição. No entanto, o atacante divide a liderança com Kevin Viveros, do Athletico Paranaense, que também soma 12 gols na competição.
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⚽Artilharia do Campeonato Brasileiro
- Kevin Viveros (Athletico Paranaense) – 12 gols (19 jogos)
- Pedro (Flamengo) – 12 gols (19 jogos)
- Carlos Vinícius (Grêmio) – 10 gols (19 jogos)
- John Kennedy (Fluminense) – 9 gols (18 jogos)
- Breno (Coritiba) – 8 gols (17 jogos)
- Jonathan Calleri (São Paulo) – 7 gols (18 jogos)
- Arthur Cabral (Botafogo) – 7 gols (17 jogos)
- Luciano Juba (Bahia) – 7 gols (16 jogos)
- Danilo Santos (Botafogo) – 7 gols (14 jogos)
- Gabriel Barbosa (Santos) – 7 gols (13 jogos)
- José Manuel López (Palmeiras) – 6 gols (17 jogos)
- Luciano (São Paulo) – 6 gols (16 jogos)
- Neymar (Santos) – 6 gols (9 jogos)
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