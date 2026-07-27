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Craque Neto é sincero sobre Pedro e Neymar: 'Não tem comparação'

Jornalista comparou a temporada dos jogadores no Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 16:25
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Craque Neto em programa donos da bola
Craque Neto comparou a temporada entre Pedro e Neymar no Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução)

Craque Neto voltou a comentar o desempenho de Pedro e Neymar durante a edição desta segunda-feira (27) do programa Donos da Bola. O apresentador criticou as comparações feitas entre os dois atacantes e afirmou que o centroavante do Flamengo vem sendo tratado de forma diferente em relação ao camisa 10 do Santos.

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Ao abordar o assunto, Neto destacou o momento vivido por Pedro, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, e afirmou que o desempenho recente do atacante impede qualquer comparação com Neymar.

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— Você quer comparar o Pedro, nos últimos quatro anos, com Neymar? O Pedro é o artilheiro do campeonato, jogou mal ontem (contra o São Paulo), está tudo certo. Ele tem 12 gols. Não dá nem para comparar. Mas não dá mesmo! Até porque, se o Pedro estivesse na Copa do Mundo, o Brasil não passaria a vergonha que passou — afirmou.

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Pedro comemora gol pelo Flamengo contra a Chapecoense no Brasileirão (Foto: Rafael Diego/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Pedro comemora gol pelo Flamengo contra a Chapecoense no Brasileirão (Foto: Rafael Diego/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Quantos gols Pedro fez pelo Flamengo no Brasileirão em 2026?

Com os dois gols marcados na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Pedro assumiu a artilharia da competição. No entanto, o atacante divide a liderança com Kevin Viveros, do Athletico Paranaense, que também soma 12 gols na competição.

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⚽Artilharia do Campeonato Brasileiro

    1.
  1. Kevin Viveros (Athletico Paranaense) – 12 gols (19 jogos)
    2. 2.
  2. Pedro (Flamengo) – 12 gols (19 jogos)
    3. 3.
  3. Carlos Vinícius (Grêmio) – 10 gols (19 jogos)
    4. 4.
  4. John Kennedy (Fluminense) – 9 gols (18 jogos)
    5. 5.
  5. Breno (Coritiba) – 8 gols (17 jogos)
    6. 6.
  6. Jonathan Calleri (São Paulo) – 7 gols (18 jogos)
    7. 7.
  7. Arthur Cabral (Botafogo) – 7 gols (17 jogos)
    8. 8.
  8. Luciano Juba (Bahia) – 7 gols (16 jogos)
    9. 9.
  9. Danilo Santos (Botafogo) – 7 gols (14 jogos)
    10. 10.
  10. Gabriel Barbosa (Santos) – 7 gols (13 jogos)
    11. 11.
  11. José Manuel López (Palmeiras) – 6 gols (17 jogos)
    12. 12.
  12. Luciano (São Paulo) – 6 gols (16 jogos)
    13. 13.
  13. Neymar (Santos) – 6 gols (9 jogos)

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