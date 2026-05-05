Imponente e sob os holofotes do mundo, o Canadá chega à sua segunda Copa do Mundo consecutiva com uma missão que transcende as quatro linhas: consolidar-se na elite do futebol e alcançar a inédita classificação para a fase eliminatória. Como um dos países-sede, os "Reds" buscam apagar a imagem de coadjuvantes e gravar sua marca na história mundial.

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🌍 O Cenário: Como o Canadá chega à Copa?

Diferente do ciclo anterior, a seleção canadense não precisou enfrentar o desgaste das Eliminatórias, garantindo sua vaga automaticamente como anfitriã. No retrospecto, a equipe mostrou oscilações: sofreu um revés para o México na semifinal da Liga das Nações da Concacaf, mas cavou o terceiro lugar ao vencer os Estados Unidos em sequência.

A trajetória também incluiu uma queda nos pênaltis para a Guatemala na Copa Ouro, embora tenha se recuperado o fôlego amistosos subsequentes. O ponto de atenção, porém, recai sobre a disciplina. Com três cartões vermelhos nos últimos cinco jogos, o técnico Jesse Marsch precisou vir a público defender seu elenco após a expulsão de Tajon Buchanan contra a Islândia.

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— Não somos um time sujo e desleal, trabalhamos duro e jogamos duro. Acho que aquela jogada (Tajon) poderia ter sido punida com um cartão amarelo, não foi uma cotovelada maliciosa — defendeu o ex-técnico do Leeds.

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📈 Melhor campanha em Copas

O objetivo em 2026 é simples, mas desafiador: vencer pela primeira vez. Em suas duas participações anteriores (1986 e 2022), o Canadá não somou pontos, acumulando seis derrotas em seis jogos, com apenas dois gols marcados e 12 sofridos. Jogar em solo nacional é o trunfo para quebrar essa retrospecto e avançar, de forma inédita, ao mata-mata.

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✨ Fato curioso: Era 'tudo mato'!

A ascensão do futebol canadense é um fenômeno recente. Por décadas, o país respirou exclusivamente o hóquei no gelo e basquete, deixando os gramados em segundo plano. A "chave virou" com uma reforma administrativa profunda na federação, que alinhou processos às exigências da FIFA, profissionalizou contratos e investiu pesado em centros de formação. O que antes era sem direcionamento, hoje é uma estrutura robusta que permitiu o surgimento de uma geração física e taticamente preparada para encarar gigantes.

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⚡ O cara do time: Jonathan David

O "fator X" dos Reds atende pelo nome de Jonathan David. Nascido no Haiti e radicado no Canadá, o atacante da Juventus superou as barreiras do clima gélido para se tornar um finalizador de elite. Em fase iluminada, David chega ao Mundial após marcar duas vezes no empate contra a Islândia, alcançando a marca de 13 gols nas últimas 29 partidas pela seleção. É a esperança de gols para fazer o país vibrar.

Jonathan David celebra gol por Canadá contra a Guatemala, na Copa Ouro (Foto: Kerem Yucel/AFP)

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👁️ Fique de olho: Tajon Buchanan

Veloz e habilidoso, Tajon Buchanan é a válvula de escape pelo setor direito. Atualmente no Villarreal, o meia ganhou projeção internacional ao ser eleito o Melhor Jogador Jovem da Copa Ouro 2021. Sua capacidade de drible e recomposição o torna peça fundamental no esquema de Marsch, sendo o principal conector para os atacantes.

👨‍🏫 Quem é o treinador do Canadá na Copa do Mundo 2026?

No comando desde 2024, Jesse Marsch (52 anos) traz o DNA ofensivo da Europa, onde treinou o Salzburg e o Leipzig, além de passagem pela Premier League com o Leeds. Ex-jogador multicampeão na MLS, Marsch é conhecido por montar times de alta pressão e transições rápidas, perfil ideal para o jovem elenco canadense.

📋 Time base (4-4-2)

Crépeau; Laryea, Priso, Waterman e Singur; Flores, Saliba, Koné e Millar; Oluwaseyi e David.

🗓️ Agenda do Canadá na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

12/06 - 16h: Canadá x Bósnia e Herzegovina - Estádio BMO Field, em Toronto (Jogo de Abertura)

18/06 - 16h: Canadá x Catar- Estádio BC Place, em Vancouver

24/06 - 16h: Suiçã x Canadá - Estádio BC Place, em Vancouver

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