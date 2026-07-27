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Após derrota do Palmeiras, Vitor Roque posta vídeo 'respondendo' Lyanco

Vitor Roque e Lyanco 'se estranharam' durante o jogo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
27/07/2026 13:03
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Vitor Roque e Lyanco em ação em Palmeiras x Atlético-MG no Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Vitor Roque e Lyanco em ação em Palmeiras x Atlético-MG no Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras foi derrotado, em sua casa, o Nubank Parque, pelo placar de 2 a 1, para o Atlético Mineiro. Durante o jogo, Lyanco provocou Vitor Roque diversas vezes, especialmente quando desarmava o atacante. Em seu Instagram, o "Tigrinho" publicou um vídeo onde mostra um compilado de dribles, gols e desarmes jogando contra o defensor alvinegro.

➡️ Ex-goleiro do Palmeiras reprova erro de Carlos Miguel: 'Não pode'

Além da publicação do vídeo, Roque utilizou emojis para provocar Lyanco. Confira:

Vitor Roque comemora gol (Foto: Cesar
Vitor Roque comemora gol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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Como foi o jogo entre Palmeiras e Atlético-MG

O Palmeiras encerrou o primeiro tempo com quase 70% de posse de bola no Nubank Parque. O domínio garantiu à equipe de Abel Ferreira seis finalizações, contra apenas uma do Atlético-MG, defendida por Carlos Miguel.

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Titular pela primeira vez em 2026, Paulinho teve a primeira oportunidade da partida logo no início, mas acabou travado pela defesa do Galo. Na sequência, foi a vez de Emi Martínez e Piquerez finalizarem em direção ao gol de Everson, também sem sucesso em Palmeiras x Atlético-MG.

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Em cruzamento rasteiro de Piquerez em direção à pequena área, a bola tocou no braço de Ruan. O árbitro Bruno Arleu assinalou pênalti para o Palmeiras, mas anulou a marcação após revisar o lance a pedido da equipe do VAR. Na última jogada relevante do primeiro tempo, Paulinho chutou cruzado, e a bola passou rente à trave direita do Atlético-MG.

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Se a primeira etapa terminou sem bola na rede, a segunda compensou. Victor Hugo abriu o placar após falha de Carlos Miguel, que deu rebote nos pés do adversário. Na sequência, Felipe Anderson deixou tudo igual minutos depois de entrar em campo.

A resposta das arquibancadas foi imediata, com os mais de 30 mil presentes empurrando o Palmeiras no Nubank Parque em busca da virada. O gol saiu, mas para o Galo, desta vez com Igor Gomes, que garantiu os três pontos para os mineiros. O Atlético-MG encerra os duelos contra o Palmeiras no Brasileirão invicto, com um empate no primeiro turno e uma vitória no segundo.

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