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Torcida do Palmeiras manda recado a Carlos Miguel após falha

Arqueiro falhou no primeiro gol do Galo neste domingo (26)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 19:32
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Carlos Miguel em ação pelo Palmeiras
Carlos Miguel em ação pelo Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Palmeiras perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, na noite deste domingo (26), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Goleiro do Alviverde, Carlos Miguel falhou no primeiro gol do Galo, mas a torcida do Verdão acolheu o goleiro.

Cassierra finalizou e o goleiro do Alviverde defendeu, mas perdeu a bola e ficou desorientado. O meia Victor Hugo aproveitou o mole do arqueiro e finalizou sem nada na frente para abrir o placar em Palmeiras x Atlético-MG.

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Ainda assim, pela boa fase de Carlos Miguel desde que chegou ao Palmeiras, boa parte dos torcedores mandou mensagens de apoio ao arqueiro depois do erro, principalmente porque o próprio assumiu a falha. Veja os comentários abaixo:

Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras
Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras (Foto: Luis ACOSTA/AFP)

Veja comentários sobre o goleiro

Como foi o jogo do Palmeiras

O Palmeiras encerrou o primeiro tempo com quase 70% de posse de bola no Nubank Parque. O domínio garantiu à equipe de Abel Ferreira seis finalizações, contra apenas uma do Atlético-MG, defendida por Carlos Miguel.

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Titular pela primeira vez em 2026, Paulinho teve a primeira oportunidade da partida logo no início, mas acabou travado pela defesa do Galo. Na sequência, foi a vez de Emi Martínez e Piquerez finalizarem em direção ao gol de Everson, também sem sucesso em Palmeiras x Atlético-MG.

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Em cruzamento rasteiro de Piquerez em direção à pequena área, a bola tocou no braço de Ruan. O árbitro Bruno Arleu assinalou pênalti para o Palmeiras, mas anulou a marcação após revisar o lance a pedido da equipe do VAR. Na última jogada relevante do primeiro tempo, Paulinho chutou cruzado, e a bola passou rente à trave direita do Atlético-MG.

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Se a primeira etapa terminou sem bola na rede, a segunda compensou. Victor Hugo abriu o placar após falha de Carlos Miguel, que deu rebote nos pés do adversário. Na sequência, Felipe Anderson deixou tudo igual minutos depois de entrar em campo.

A resposta das arquibancadas foi imediata, com os mais de 30 mil presentes empurrando o Palmeiras no Nubank Parque em busca da virada. O gol saiu, mas para o Galo, desta vez com Igor Gomes, que garantiu os três pontos para os mineiros. O Atlético-MG encerra os duelos contra o Palmeiras no Brasileirão invicto, com um empate no primeiro turno e uma vitória no segundo.

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