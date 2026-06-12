Cerimônia de abertura da Copa no Canadá tem provocação a Trump, gafe e vaias aos Estados Unidos Canadá fez a estreia no Mundial diante da Bósnia, em Toronto

A Copa do Mundo apresentou nesta sexta-feira (12) sua segunda cerimônia de abertura, desta vez em Toronto, no Canadá. Realizada no BMO Field antes da estreia da seleção canadense contra a Bósnia e Herzegovina, a festa apostou em uma mistura de música, diversidade cultural e homenagens às raízes do país anfitrião.

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A Fifa preparou um espetáculo inspirado no multiculturalismo canadense, reunindo artistas de diferentes origens e estilos em um evento que antecedeu a primeira partida pelo Grupo B.

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Um dos momentos mais aguardados da cerimônia foi a participação de Alanis Morissette. A cantora canadense ficou responsável pela execução do hino nacional e recebeu grande destaque na programação. Além dela, nomes como Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, Sanjoy e William Prince se apresentaram ao público, reforçando a proposta de representar a diversidade cultural do Canadá em um dos maiores eventos esportivos do planeta.

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Canadá recebe a segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo. (Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Saiba em detalhes como foi a cerimônia de abertura no Canadá:

Apesar do clima festivo, a cerimônia também foi marcada por momentos que repercutiram nas redes sociais. Um deles foi uma gafe envolvendo o troféu da Copa do Mundo, situação que rapidamente chamou a atenção dos torcedores e gerou comentários entre os espectadores que acompanhavam a transmissão. O episódio acabou se tornando um dos assuntos mais comentados da abertura canadense.

A taça da Copa broxou na Cerimônia do Canada??????? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk acho que deu ruim ein kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/aTuU3H0uLi — BielConn 🇧🇷 (@bielconn) June 12, 2026

Outro ponto que chamou atenção foi o tom político presente em alguns momentos do evento. Críticas direcionadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram percebidas durante as apresentações, refletindo tensões e debates que frequentemente ultrapassam as fronteiras do esporte. Além disso, a exibição da bandeira norte-americana foi recebida com vaias por parte do público presente em Toronto, gerando reações imediatas dentro e fora do estádio.

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A abertura ainda prestou homenagens aos povos indígenas e buscou destacar elementos históricos e culturais do Canadá. Mesmo sem a grandiosidade vista em algumas cerimônias de edições anteriores da Copa do Mundo, a festa cumpriu o papel de apresentar ao mundo a identidade canadense. Entre música, manifestações políticas, momentos protocolares inusitados e a presença de grandes artistas, Toronto deu oficialmente as boas-vindas ao Mundial em uma cerimônia que certamente ficará entre os assuntos mais comentados deste início de competição.

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