Vampeta avalia episódio de Neymar no pôquer: 'Se faz no Corinthians'
Campeão do mundo comentou situação de jogador do Santos
Durante o Podcast RedCast, Vampeta comentou o episódio em que Neymar estava jogando uma partida de pôquer enquanto o Santos disputava uma partida da Sul-Americana na última terça-feira (21). O campeão do mundo avaliou a situação do camisa 10 e disse que, se fosse em algum dos clubes rivais, o jogador teria problemas.
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No entendimento do comentarista, a relação atual de Neymar com o Santos permite que o atleta tenha atitudes que dificilmente seriam aceitas em outras equipes. Vampeta citou Corinthians, Palmeiras e São Paulo como exemplos em sua análise.
— Se ele faz isso no Corinthians, no Palmeiras ou no São Paulo, tá m*rto. Quando você pega um atleta desse nível e chega nesse momento, o Santos está jogando pela Sul-Americana na Venezuela e o Neymar está no mesmo horário jogando pôquer. Se ele faz isso no Corinthians, no Palmeiras ou no São Paulo, tá m*rto. No Corinthians, São Paulo ou Palmeiras, não precisa nem a diretoria se manifestar em nada — disse Vampeta.
Veja a fala de Vampeta sobre Neymar:
Vampeta opinou sobre a postura de Neymar de jogar poker enquanto o Santos disputava uma partida pela Copa Sul-americana.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 24, 2026
Para o ex-jogador se o camisa 10 tivesse a mesma atitude em outro grande clube paulista: "ele tá m*rt0".
📽️RedCast pic.twitter.com/IHvEy8yfTF
Antes de jogo do Santos, Neymar disputou torneio de pôquer em São Paulo
O atacante Neymar aproveitou o período em que foi poupado pelo Santos para se dedicar a uma de suas paixões fora dos gramados: o pôquer. Enquanto o elenco santista viajava para a Venezuela para enfrentar o Universidad Central pelos playoffs da Copa Sul-Americana, o camisa 10 foi visto no salão do WTC Sheraton, em São Paulo, participando da quarta etapa do campeonato da modalidade.
Neymar marcou presença no BSOP Winter, em um torneio restrito a convidados da organização, e conseguiu bons retornos com a participação. Logo nos níveis iniciais da competição, o jogador se envolveu em uma jogada de all-in contra um batedor e, ao vencer a mão e assumir a liderança em fichas (chip leader), o atacante comemorou e não poupou o adversário de suas tradicionais brincadeiras.
— É tudo do papai! Pow pow pow — disparou o craque santista ao puxar o pote da rodada. O bom desempenho do atleta no pôquer não é novidade, visto que, na edição de 2025 do evento, ele chegou a embolsar mais de R$ 53 mil em premiações.
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