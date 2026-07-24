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Neto responde Neymar após ser chamado de otário: 'Não tenho medo'

Jogador ofendeu o apresentador nas redes sociais

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 13:55
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Craque Neto comentou o jogo entre São Paulo x Palmeiras e mandou recado ao Flamengo (Foto: Reprodução)
Neto criticou Neymar após vídeo nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Durante o programa Os Donos da Bola, Craque Neto respondeu à declaração de Neymar, que o chamou de otário em um comentário nas redes sociais. O apresentador, que havia dito que o camisa 10 era um bebezinho, afirmou que o jogador do Santos é um dos maiores que viu jogar, mas que isso não é razão para isentá-lo de críticas e tampouco sentir medo.

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Neto havia criticado Neymar por uma publicação do craque em seu perfil no Instagram, na qual ironizava os críticos pedindo permissão para treinar, e, a partir disso, o atleta respondeu ao apresentador. Nesta sexta-feira (24), o ídolo corintiano desenvolveu mais uma resposta.

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— Quando o Neymar me chama de otário, eu me sinto extremamente feliz. Feliz mesmo! Eu sou criticado assim, mas também critico o cara (Neymar). O cara tem o direito de me chamar de otário. Otário é quem acreditou que você, Neymar, pudesse dar a Copa para nós ou chegar à final. Você jogou 30 minutos, você fez um gol de pênalti, cara! — iniciou Neto.

— Você é um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida, mas eu não pago pau para você. Não pago pau para você, para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu vô, para os seus filhos, para ninguém, irmão! Não tenho medo de vocês — continuou.

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— 99% das crianças desse Brasil amam você, inclusive o meu filho! Eu tô nem aí pro meu filho, que meu filho gosta de você, os dois: o João e o Júlio! Tô nem aí que os meus dois filhos te amam! Tô nem aí, irmão! Porque eles são otários, os meus dois filhos! Sabe por que os meus dois filhos são otários? Porque eles acreditaram que você podia dar a Copa para duas crianças! — complementou o apresentador.

Neymar usando boné e roupa vermelha
Neymar participou de torneio de poker na última terça-feira (21) (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)

Relembre o início da confusão entre Neto e Neymar

Neymar voltou a protagonizar uma polêmica fora das quatro linhas na última quinta-feira (23). O atacante do Santos rebateu as críticas feitas por Craque Neto sobre sua participação em um torneio de pôquer durante a folga concedida pelo clube e xingou o apresentador nas redes sociais.

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Após um vídeo com as declarações de Neto ser publicado no Instagram, o camisa 10 comentou de forma direta:

Print de Neymar xingando Neto
Neymar xingou Neto de otário nas redes sociais (Foto: Reprodução)

O que disse Craque Neto?

Durante o programa Os Donos da BolaNeto criticou o vídeo publicado por Neymar em que o jogador ironizou as cobranças por ter participado do BSOP Winter durante o período de folga.

O apresentador afirmou que o atacante pode fazer o que quiser em seu tempo livre, mas questionou a postura adotada nas redes sociais.

— Você pode treinar, pode jogar, pode ser bilionário. O que você não pode é achar que a gente é trouxa. Você vai no Instagram e fala: "Posso treinar agora?". Coisa de menino, de bebezinho — afirmou.

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➡️Neymar rebate polêmica com o pôquer: 'Vão ficar cornetando?'

Neto ainda elevou o tom ao afirmar que Neymar estaria "de folga há anos".

— Você está de folga há mais de sete anos. Está de folga desde a Copa do Mundo. Aí vem perguntar se pode treinar? Que coisa de criança — finalizou.

Veja o vídeo:

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