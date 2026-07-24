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Vini Jr revive meme com Haaland na Copa ao lado de Terry Crews

Jogador curte período de férias no Rio de Janeiro

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 16:18
Atualizado há 0 minutos
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Vini Jr publica foto com Terry Crews
Vini Jr publica foto com Terry Crews (Foto: Reprodução)

O atacante Vini Jr publicou uma imagem ao lado do ator Terry Crews nesta sexta-feira (24). O registro entre os dois aconteceu durante uma passagem do estadunidense pela cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, onde o atleta do Real Madrid tem casa.

➡️ Terry Crews e Vini Jr se encontram no Cristo Redentor

Vini Jr e Terry Crews revivem meme da Copa com Haaland
Vini Jr e Terry Crews revivem meme da Copa com Haaland (Foto: Reprodução)

O encontro entre os dois aconteceu após memes nas redes sociais. Durante a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira enfrentou a Noruega, pelas oitavas de final. Na ocasião, viralizou um vídeo publicado por internautas que brincam com a figura de Vini Jr e o também atacante Haaland.

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➡️ Harmonização facial de Vini Jr: veja antes e depois do jogador

Na publicação, por meio de efeitos criados por inteligência artificial, os jogadores reencenaram uma cena famosa de Terry Crews no filme "As Branquelas". Ao publicar a foto ao lado do ator nesta sexta-feira (24), Vini Jr escreveu: "Estamos te esperando, Haaland".

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Vini Jr curte período de férias

O atacante do Real Madrid aproveita os últimos dias de férias no Rio de Janeiro. Após a Copa do Mundo, Vini Jr tem sido registrado em eventos ao redor do mundo. O momento acontece antes do início da temporada europeia, marcada para retornar em agosto.

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O atacante brasileiro Vinicius Junior comemora com a mão na cabeça após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens.
Vini Jr comemora gol em Brasil x Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)
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