Vini Jr revive meme com Haaland na Copa ao lado de Terry Crews Jogador curte período de férias no Rio de Janeiro

O atacante Vini Jr publicou uma imagem ao lado do ator Terry Crews nesta sexta-feira (24). O registro entre os dois aconteceu durante uma passagem do estadunidense pela cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, onde o atleta do Real Madrid tem casa.

➡️ Terry Crews e Vini Jr se encontram no Cristo Redentor

Vini Jr e Terry Crews revivem meme da Copa com Haaland (Foto: Reprodução)

O encontro entre os dois aconteceu após memes nas redes sociais. Durante a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira enfrentou a Noruega, pelas oitavas de final. Na ocasião, viralizou um vídeo publicado por internautas que brincam com a figura de Vini Jr e o também atacante Haaland.

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➡️ Harmonização facial de Vini Jr: veja antes e depois do jogador

Na publicação, por meio de efeitos criados por inteligência artificial, os jogadores reencenaram uma cena famosa de Terry Crews no filme "As Branquelas". Ao publicar a foto ao lado do ator nesta sexta-feira (24), Vini Jr escreveu: "Estamos te esperando, Haaland".

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Vini Jr curte período de férias

O atacante do Real Madrid aproveita os últimos dias de férias no Rio de Janeiro. Após a Copa do Mundo, Vini Jr tem sido registrado em eventos ao redor do mundo. O momento acontece antes do início da temporada europeia, marcada para retornar em agosto.

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