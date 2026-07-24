Vini Jr revive meme com Haaland na Copa ao lado de Terry Crews
Jogador curte período de férias no Rio de Janeiro
O atacante Vini Jr publicou uma imagem ao lado do ator Terry Crews nesta sexta-feira (24). O registro entre os dois aconteceu durante uma passagem do estadunidense pela cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, onde o atleta do Real Madrid tem casa.
➡️ Terry Crews e Vini Jr se encontram no Cristo Redentor
O encontro entre os dois aconteceu após memes nas redes sociais. Durante a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira enfrentou a Noruega, pelas oitavas de final. Na ocasião, viralizou um vídeo publicado por internautas que brincam com a figura de Vini Jr e o também atacante Haaland.
➡️ Harmonização facial de Vini Jr: veja antes e depois do jogador
Na publicação, por meio de efeitos criados por inteligência artificial, os jogadores reencenaram uma cena famosa de Terry Crews no filme "As Branquelas". Ao publicar a foto ao lado do ator nesta sexta-feira (24), Vini Jr escreveu: "Estamos te esperando, Haaland".
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Vini Jr curte período de férias
O atacante do Real Madrid aproveita os últimos dias de férias no Rio de Janeiro. Após a Copa do Mundo, Vini Jr tem sido registrado em eventos ao redor do mundo. O momento acontece antes do início da temporada europeia, marcada para retornar em agosto.
🤑 Aposte em jogos do Real Madrid! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Fora de Campo
LeBron James escolhe 76ers e torcedores reagem: 'Me iludi'Há 1 hora
Fora de Campo
Neto responde Neymar após ser chamado de otário: 'Não tenho medo'Há 2 horas
Fora de Campo
Direção da Globo adverte equipe da GeTV após divergência sobre PalmeirasHá 3 horas
Copa do Mundo 2026
Jogador da Austrália na Copa testa positivo para cocaína após abordagem policialHá 4 horas
Fora de Campo
Edu Dracena lamenta ausência de acordo do Palmeiras com Danilo: 'Importante'Há 4 horas
Fora de Campo
Luis Roberto, da Globo, encerra tratamento de câncer que o afastou da CopaHá 5 horas
Mais LANCE!