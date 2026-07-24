Alvo do Real Madrid na janela de transferências movimenta a internet Diomandé também é interesse do Paris Saint Germain

O Real Madrid está atrás de Yan Diomandé, atleta que joga pelo Red Bull Leipezig, da Alemanha e que disputou a Copa do Mundo com a seleção de Costa do Marfim. De acordo com o jornalista da Itália, Fabrizio Romano, o clube merengue fez uma proposta de mais de R$ 500 milhões pelo atleta, que também é interesse do Paris Saint Germain. No entanto, o clube alemão recusou a oferta, mas os espanhóis seguem tentando contar com ele como reforço.

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Na internet, o assunto rendeu diversos comentários:

Yan Diomandé - Costa do Marfim (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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Janela de transferências do Real Madrid

A janela de transferências do clube merengue está extremamente agitada. O clube, presidido por Florentino Pérez, que recentemente foi reeleito, contratou Marc Cucurella, do Chelsea, que acabou de ser campeão mundial com a Espanha, Bernardo Silva, que estava no Manchester City e José Mourinho.

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Cucurella, inclusive, é um dos garotos de La Masia, e chegou a disputar uma partida oficial com a camisa do Barcelona, mas não teve sequência no time profissional e acabou sendo transferido. Além de Diomandé, o Real Madrid também está atrás da contratação de Olise, estrela que nasceu e foi criado na Inglaterra, mas decidiu defender a seleção da França, ao lado de Mbappé, Dembelé e outros.

José Mourinho

Depois da decepcionante passagem de Xabi Alonso no Real Madrid, o espanhol foi demitido, e o clube efetivou Álvaro Arbeloa, que era jogador do time merengue e treinava as categorias de base da equipe. No entanto, a passagem de Arbeloa também não foi positiva, e com isso, o técnico foi mandado embora. No início da janela de transferências europeia, José Mourinho, que já teve passagem pelo Real Madrid, foi contratado para comandar o elenco.