Edu Dracena lamenta ausência de acordo do Palmeiras com Danilo: 'Importante' Jogador permanecerá no Botafogo

A novela das negociações entre Palmeiras e Botafogo para a contratação do volante Danilo chegou ao fim. O jogador entrou em campo no empate do Glorioso com o Vitória, na última quinta-feira (23), e disputou o 13º jogo pelo Brasileirão, inviabilizando a transferência para o clube paulista.

➡️ Luis Roberto, da Globo, encerra tratamento de câncer que o afastou da Copa

Diante do cenário, Edu Dracena, ex-jogador do Palmeiras, lamentou a ausência de um acordo entre a diretoria alviverde e a alvinegra. Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, o atual comentarista foi sincero ao afirmar que Danilo seria um reforço importante para o técnico Abel Ferreira.

continua após a publicidade

➡️ Pedro Certezas não perdoa post de Danilo, do Botafogo: 'Rala'

— Ia ficar no banco, né? Estou brincando. Ele ia ser uma peça importantíssima vindo para o Palmeiras. Ajudaria muito. Mas o importante, é que a negociação foi tratada de uma forma profissional. Um clube tinha interesse, fez uma proposta, mas o outro, com todo direito, recusou — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— O Danilo é uma peça diferente da equipe do Botafogo. Tecnicamente, ele vai ajudar o clube a brigar por coisa maiores no campeonato. O Palmeiras, agora, vai seguir com a vida dele. O Abel vai saber utilizar as peças que tem para fazer coisas novas — concluiu.

continua após a publicidade

Detalhes da permanência de Danilo no Botafogo

Conforme antecipou o Lance! na véspera da partida, Danilo se colocou à disposição do técnico Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória. Os bastidores do clube indicavam que o jogador, em nenhum momento, abordou a diretoria para uma saída para o Palmeiras.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O clube paulista, por sua vez, via Danilo como peça-chave para o time de Abel Ferreira e grande desejo da janela de transferência. Leila Pereira e Anderson Barros acenaram com oferta de 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), o que foi rechaçado pelo Botafogo.

continua após a publicidade

A escalação de Danilo frustra os planos do Palmeiras. Leila, inclusive, chegou a dar entrevistas afirmando que o desejo do jogador era regressar ao clube formador.

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade