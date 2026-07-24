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Edu Dracena lamenta ausência de acordo do Palmeiras com Danilo: 'Importante'

Jogador permanecerá no Botafogo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 12:36
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Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing
Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

A novela das negociações entre Palmeiras e Botafogo para a contratação do volante Danilo chegou ao fim. O jogador entrou em campo no empate do Glorioso com o Vitória, na última quinta-feira (23), e disputou o 13º jogo pelo Brasileirão, inviabilizando a transferência para o clube paulista.

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Diante do cenário, Edu Dracena, ex-jogador do Palmeiras, lamentou a ausência de um acordo entre a diretoria alviverde e a alvinegra. Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, o atual comentarista foi sincero ao afirmar que Danilo seria um reforço importante para o técnico Abel Ferreira.

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— Ia ficar no banco, né? Estou brincando. Ele ia ser uma peça importantíssima vindo para o Palmeiras. Ajudaria muito. Mas o importante, é que a negociação foi tratada de uma forma profissional. Um clube tinha interesse, fez uma proposta, mas o outro, com todo direito, recusou — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— O Danilo é uma peça diferente da equipe do Botafogo. Tecnicamente, ele vai ajudar o clube a brigar por coisa maiores no campeonato. O Palmeiras, agora, vai seguir com a vida dele. O Abel vai saber utilizar as peças que tem para fazer coisas novas — concluiu.

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Detalhes da permanência de Danilo no Botafogo

Conforme antecipou o Lance! na véspera da partida, Danilo se colocou à disposição do técnico Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória. Os bastidores do clube indicavam que o jogador, em nenhum momento, abordou a diretoria para uma saída para o Palmeiras.

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O clube paulista, por sua vez, via Danilo como peça-chave para o time de Abel Ferreira e grande desejo da janela de transferência. Leila Pereira e Anderson Barros acenaram com oferta de 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), o que foi rechaçado pelo Botafogo.

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A escalação de Danilo frustra os planos do Palmeiras. Leila, inclusive, chegou a dar entrevistas afirmando que o desejo do jogador era regressar ao clube formador.

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Danilo comemora gol do Botafogo contra o Racing (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Danilo comemora gol do Botafogo contra o Racing (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
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