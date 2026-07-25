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Craque do Milan, Rafael Leão revela admiração pelo Flamengo

Jogador está no Brasil de férias

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 09:25
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Rafael Leão do Milan correndo durante partida
Rafael Leão chegou ao Milan em 2019 (Foto: Reprodução/X/@acmilan)

Rafael Leão, jogador do Milan e da seleção de Portugal, está no Brasil após a disputa da Copa do Mundo e revelou um carinho especial pelo Flamengo. Antes da declaração, o atacante realizou alguns treinos nas instalações do Corinthians e havia aberto o coração sobre a possibilidade de atuar no futebol brasileiro no futuro.

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Em entrevista ao Podpah na última quinta-feira (23), o português disse que, caso jogasse no Brasil, optaria por um único clube no Rio de Janeiro, mas não revelou o time na ocasião. No dia seguinte, em entrevista à ESPN, Rafael admitiu que escolheria o Flamengo e deu os seus motivos.

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— É o Flamengo, normal. Eu tenho admiração. O Flamengo tem um nome muito grande mesmo lá na Europa. Passaram grandes jogadores e também tem uma história muito grande. Eu acho que também é uma influência, na televisão sempre ouvi falar do Flamengo. Inclusive, também estive agora em Portugal, no Algarve, e sinto essa presença de muitos brasileiros, que são torcedores do Flamengo. É um clube que tem muita influência. Portanto, é um clube também pelo qual eu tenho um carinho, uma admiração, por assim dizer — disse Leão.

Rafael Leão durante treino no Corinthians
Rafael Leão veste a camisa do Corinthians durante treino no CT Doutor Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Rafael Leão no Brasil?

De férias no Brasil, o jogador, que esteve na Copa do Mundo com Portugal, disse que se identifica com a cultura e não descartou atuar no futebol brasileiro no futuro.

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— Um dia, sim, talvez (sobre jogar no futebol brasileiro), porque me identifico muito com a cultura, com as pessoas, com o tempo… Não em São Paulo (que é frio). E no Rio de Janeiro só tem um (clube em que gostaria de jogar); no Rio só tem um — disse Rafael Leão em entrevista ao podcast Podpah.

— Mas eu gostei muito do Corinthians; as pessoas de lá foram muito de boa comigo, as instalações estavam muito boas, porque estou treinando para a pré-temporada. Corinthians, muito obrigado, e estamos juntos. A gente nunca sabe o futuro, mas, desde já, quero agradecer por eles terem aberto as portas para eu poder treinar — completou.

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