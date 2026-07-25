AO VIVO: siga Brasil x Itália pela semifinal da Liga das Nações

Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.

Jogadoras realizam o aquecimento em quadra.

Turquia e China se enfrentam a partir das 8h30 (de Brasília) pela outra semifinal.

O Brasil disputa a fase final sem quatro das suas principais jogadoras. Gabi, Julia Kudiess e Tainara estão fora por lesão, enquanto Nyeme ficou no Brasil para cuidar da filha após a primeira semana da competição, em Brasília.

Será o 11º jogo entre as equipes desde 2022. São cinco vitórias para cada lado até o momento, com soberania italiana em confrontos de mata-mata (3 a 1).

O Brasil chegou à semifinal após vencer o Japão de virada, por 3 sets a 1. A Itália teve um jogo mais tranquilo nas quartas e bateu a Holanda por 3 a 0.