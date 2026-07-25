AO VIVO: siga Brasil x Itália pela semifinal da Liga das Nações
Seleção feminina busca vaga na decisão da VNL neste sábado (25)
A caminhada pelo título inédito da Liga das Nações continua para o Brasil neste sábado (25). Em Macau, na China, a Seleção feminina de vôlei enfrenta a Itália por uma vaga na decisão. A partida válida pela semifinal começa às 5h (de Brasília). ATUALIZAÇÃO: Brasil 0 x 1 Itália.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
0
21
8
0
Itália
1
25
6
0
2º SET
- Ana Cristina, pela entrada de rede, pontua: 7 a 4
- Bloqueio de Luzia! 5 a 2
- Ana Cristina vira contra-ataque na pipe! 3 a 0
1º SET
- Egonu pontua e fecha o set para a Itália: 25 a 21
- Bloqueio de Luzia! 24 a 21
- Erro na recepção de Julia Bergmann: 24 a 19
- Egonu bloqueia Ana Cristina: 23 a 19
- Egonu, na diagonal curta, amplia a vantagem italiana: 22 a 19
- Rosamaria é bloqueada: 20 a 18
- Ana Cristina ataca para fora: 18 a 17
- Ace de Roberta! 15 a 15
- Bloqueio de Julia Bergmann! 14 a 13
- Toque na rede de Luzia: 13 a 11
- Bloqueio de Luzia! 11 a 11
- Nervini ataca e passa pelo bloqueio: 10 a 8
- Bloqueio de Diana! 7 a 6
- Julia Bergmann pontua no contra-ataque e empata: 6 a 6
- Itália vence desafio de toque no chão: 6 a 4
- Julia Bergmann é bloqueada: 3 a 2
- Diana vira side-out pelo meio: 1 a 0
- Sobe a bola em Macau! Primeiro saque é italiano.
Escalação do Brasil: Roberta (levantadora); Rosamaria (oposta); Ana Cristina e Julia Bergmann (ponteiras); Diana e Luzia (centrais); Marcelle (líbero)
PRÉ-JOGO
- Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
- Jogadoras realizam o aquecimento em quadra.
- Turquia e China se enfrentam a partir das 8h30 (de Brasília) pela outra semifinal.
- O Brasil disputa a fase final sem quatro das suas principais jogadoras. Gabi, Julia Kudiess e Tainara estão fora por lesão, enquanto Nyeme ficou no Brasil para cuidar da filha após a primeira semana da competição, em Brasília.
- Será o 11º jogo entre as equipes desde 2022. São cinco vitórias para cada lado até o momento, com soberania italiana em confrontos de mata-mata (3 a 1).
- O Brasil chegou à semifinal após vencer o Japão de virada, por 3 sets a 1. A Itália teve um jogo mais tranquilo nas quartas e bateu a Holanda por 3 a 0.
- Faltam 30 minutos! Brasil e Itália entram em quadra logo mais para definir o primeiro finalista da VNL.
➡️ Análise: o caminho do Brasil para superar a Itália passa pelo saque e bloqueio
Lista de convocadas do Brasil para a fase final da VNL
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Kisy
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Ana Cristina
- Julia Bergmann
- Helena
- Maiara Basso
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
LÍBEROS
- Natinha
- Marcelle
➡️ Contra a Itália, Brasil reedita decisões da VNL na semifinal
Formato da VNL
A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.
No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.
Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Itália - Semifinal da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026
📅 Data e horário: sábado, 25 de julho de 2026, às 5h (de Brasília)
📍 Local: Macau, China
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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