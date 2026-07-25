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AO VIVO: siga Brasil x Itália pela semifinal da Liga das Nações

Seleção feminina busca vaga na decisão da VNL neste sábado (25)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 04:20
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadoras do Brasil se dirigem ao centro da quadra para se abraçar após ponto marcado contra o Japão nas quartas de final da VNL 2026
Seleção Brasileira mira o título inédito da VNL feminina (Foto: Volleyball World)

A caminhada pelo título inédito da Liga das Nações continua para o Brasil neste sábado (25). Em Macau, na China, a Seleção feminina de vôlei enfrenta a Itália por uma vaga na decisão. A partida válida pela semifinal começa às 5h (de Brasília). ATUALIZAÇÃO: Brasil 0 x 1 Itália.

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Acompanhe a partida

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Brasil

0

21

8

0

Itália

1

25

6

0

2º SET

  • Ana Cristina, pela entrada de rede, pontua: 7 a 4
  • Bloqueio de Luzia! 5 a 2
  • Ana Cristina vira contra-ataque na pipe! 3 a 0

1º SET

  1. Egonu pontua e fecha o set para a Itália: 25 a 21
  2. Bloqueio de Luzia! 24 a 21
  3. Erro na recepção de Julia Bergmann: 24 a 19
  4. Egonu bloqueia Ana Cristina: 23 a 19
  5. Egonu, na diagonal curta, amplia a vantagem italiana: 22 a 19
  6. Rosamaria é bloqueada: 20 a 18
  7. Ana Cristina ataca para fora: 18 a 17
  8. Ace de Roberta! 15 a 15
  9. Bloqueio de Julia Bergmann! 14 a 13
  10. Toque na rede de Luzia: 13 a 11
  11. Bloqueio de Luzia! 11 a 11
  12. Nervini ataca e passa pelo bloqueio: 10 a 8
  13. Bloqueio de Diana! 7 a 6
  14. Julia Bergmann pontua no contra-ataque e empata: 6 a 6
  15. Itália vence desafio de toque no chão: 6 a 4
  16. Julia Bergmann é bloqueada: 3 a 2
  17. Diana vira side-out pelo meio: 1 a 0
  18. Sobe a bola em Macau! Primeiro saque é italiano.

Escalação do Brasil: Roberta (levantadora); Rosamaria (oposta); Ana Cristina e Julia Bergmann (ponteiras); Diana e Luzia (centrais); Marcelle (líbero)

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PRÉ-JOGO

  1. Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
  2. Jogadoras realizam o aquecimento em quadra.
  3. Turquia e China se enfrentam a partir das 8h30 (de Brasília) pela outra semifinal.
  4. O Brasil disputa a fase final sem quatro das suas principais jogadoras. Gabi, Julia Kudiess e Tainara estão fora por lesão, enquanto Nyeme ficou no Brasil para cuidar da filha após a primeira semana da competição, em Brasília.
  5. Será o 11º jogo entre as equipes desde 2022. São cinco vitórias para cada lado até o momento, com soberania italiana em confrontos de mata-mata (3 a 1).
  6. O Brasil chegou à semifinal após vencer o Japão de virada, por 3 sets a 1. A Itália teve um jogo mais tranquilo nas quartas e bateu a Holanda por 3 a 0.
  7. Faltam 30 minutos! Brasil e Itália entram em quadra logo mais para definir o primeiro finalista da VNL.
Ishikawa, no ar, realiza movimento de ataque com a mão direta; Luzia e Roberta, na rede, pulam para bloquear
Brasil avançou para a semifinal da Liga das Nações ao vencer o Japão por 3 sets a 1 (Foto: Volleyball World)

➡️ Análise: o caminho do Brasil para superar a Itália passa pelo saque e bloqueio

Lista de convocadas do Brasil para a fase final da VNL

LEVANTADORAS

  • Macris
  • Roberta

OPOSTAS

  • Kisy
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Ana Cristina
  • Julia Bergmann
  • Helena
  • Maiara Basso

CENTRAIS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena
  • Larissa Besen

LÍBEROS

  • Natinha
  • Marcelle

➡️ Contra a Itália, Brasil reedita decisões da VNL na semifinal

Formato da VNL

Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.

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Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Itália - Semifinal da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026

📅 Data e horário: sábado, 25 de julho de 2026, às 5h (de Brasília)
📍 Local: Macau, China
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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