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LeBron James escolhe 76ers e torcedores reagem: 'Me iludi'

Jogador fez anuncio nesta sexta-feira (24)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 14:59
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LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)
LeBron James em ação (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

LeBron James terminou a novela e revelou nesta sexta-feira (24) que irá defender o Philadelphia 76ers na próxima temporada da NBA. A decisão do jogador aconteceu após o fim do contrato com o Los Angelers Lakers, onde jogou os últimos nove anos. O novo destino do astro repercutiu nas redes sociais.

➡️ LeBron James escolhe o 76ers para buscar último título da carreira

Alguns torcedores não aprovaram a decisão do jogador. Além dos 76ers, outros possíveis destinos para LeBron James eram os Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors e Miami Heat. Veja abaixo a repercussão:

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➡️ Craque da NBA aconselha LeBron James: 'Vá jogar com Stephen Curry'

Tradução: "Após os Cavs, o Heat, os Cavs novamente e depois os Lakers, um novo capítulo se abre para LeBron: LeBron James nos Sixers. O anel ou nada, para a última curva do Rei!".

Recrutamento das estrelas pesou na decisão

O principal diferencial dos 76ers na disputa por LeBron foi o forte movimento de recrutamento liderado pelas principais estrelas da franquia. Tyrese Maxey, Joel Embiid e Jaylen Brown participaram ativamente das conversas com o astro ao longo das últimas semanas.

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Maxey, que compartilha o mesmo empresário de LeBron, Rich Paul, da Klutch Sports, e mantém relação próxima com o veterano, liderou os contatos. O armador do Philadelphia já se referiu ao astro publicamente como um "irmão mais velho" e chegou a treinar ao lado do camisa 23 durante as férias.

Joel Embiid também utilizou a relação construída na conquista do ouro olímpico dos Estados Unidos em Paris-2024 para convencer LeBron a escolher a Filadélfia. Já Jaylen Brown, recém-chegado após troca envolvendo o Boston Celtics, reforçou publicamente o desejo de dividir a quadra com o maior pontuador da história da liga.

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LeBron James, do Lakers, faz gesto durante ritual pré-jogo contra o Rockets pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)
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