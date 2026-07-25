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Possível interesse do Arsenal em Vini Jr agita a web: 'Insanidade'

Camisa 7 ainda não renovou com o Real Madrid

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 12:05
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Vinicius Junior em Real Madrid x Barcelona
Vinicius Júnior pode deixar o Real Madrid (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Vinicius Júnior está entre os nomes avaliados pelo Arsenal como um possível reforço, e a notícia agitou as redes sociais. Segundo o jornal The Athletic, o brasileiro, que ainda não renovou seu vínculo com o Real Madrid, passou a ser alvo do atual campeão da Premier League.

➡️Momento entre Vini Jr e Terry Crews no Rio de Janeiro viraliza: 'Épico'

O camisa 7 chegou ao gigante espanhol em 2018 e conquistou três títulos do Campeonato Espanhol, além de duas edições da Champions League, marcando gol em ambas as decisões. Na temporada 2025/26, o atacante balançou as redes 22 vezes, somando todas as competições.

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Veja alguns comentários nas redes sociais sobre o interesse do Arsenal em Vini Jr:

Vini Jr comemora gol da vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, pela La Liga
Vini Jr chegou ao Real Madrid em 2018 após deixar o Flamengo (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Saiba os detalhes do interesse do Arsenal em Vini Jr

O mercado da bola europeu foi surpreendido com uma possível reviravolta na carreira de Vini Jr. Segundo o portal The Athletic, o Arsenal iniciou uma avaliação para a contratação do atacante brasileiro junto ao Real Madrid. A diretoria do clube inglês debate internamente uma estratégia para atrair o camisa 7, cujo futuro na Espanha tornou-se incerto.

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Embora a formalização de uma oferta oficial por parte do atual campeão da Premier League ainda não seja garantida, os Gunners monitoram de perto o impasse nas negociações entre o ponta-esquerda e a equipe madrilenha.

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Com vínculo válido até junho de 2027 e sem acordo para extensão, o jogador vive o período mais delicado de sua trajetória contratual no Santiago Bernabéu. Caso as conversas não avancem, o atleta poderá deixar o clube sem custos ao término da próxima temporada — cenário que pode forçar o Real Madrid a negociá-lo antecipadamente para evitar prejuízos financeiros.

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