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Vasco dá spoiler sobre novo patrocinador master nas redes

Anúncio oficial deve ser feito no sábado (25)

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 23:03
Atualizado há 1 minutos
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Camisa do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Camisa do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco publicou um vídeo nas redes sociais com um possível 'spoiler' do novo patrocínio máster do clube. A postagem foi de um vídeo em que torcedores se reúnem em São Januário e abrem um bandeirão com o formato da camisa do clube no gramado. Ao lado da faixa preta, há a frase "faz pelo Vasco". A frase pode confirmar o novo parceiro que estampará a camisa do clube.

Spinelli comemora gol de empate do Vasco contra o Independiente Medellín
Spinelli marcou gol de empate do Vasco contra o Independiente Medellín (Foto: Foto por JAIME SALDARRIAGA/AFP)

A frase é uma referência ao slogan da empresa Sportingbet, que deve assumir o espaço principal no uniforme da equipe, conforme antecipado pelo Lance! em abril. Na legenda, há a data "25.07", quando o anúncio oficial deve ser feito pelo clube. O contrato entre o clube e a casa de aposta terá validade até o final de 2027.

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Além do vídeo, o perfil no Instagram da SportingBet adicionou na bio o emoji de uma ampulheta na aba de clubes e competições patrocinadas, indicando que um novo nome deve aparecer em breve na lista. O Vasco está sem patrocínio na região desde o começo de 2026, quando encerrou a parceria com a Betfair. O contrato anterior foi o maior da história do clube e previa receitas anuais que variavam entre R$ 70 milhões e R$ 115 milhões, de acordo com o cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

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Veja o vídeo publicado pelo Vasco dando 'spoiler' do novo patrocinador máster

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A Sportingbet já possui forte presença no futebol brasileiro e mantém vínculo com o Palmeiras, em um contrato avaliado em aproximadamente R$ 100 milhões por temporada. Além do clube paulista, a empresa também patrocina a Libertadores, a Sul-Americana e a NBA.

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