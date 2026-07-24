Luiz Henrique corre risco de ser preso na Rússia; entenda Jogador convive com multas de trânsito no país

Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, vive um momento delicado na Rússia. No Zenit, desde janeiro de 2025, o atacante corre risco de ser preso no país. De acordo com o portal russo "Mash no Esporte", o atleta acumula multas de trânsitos não pagas.

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O site apontou que Luiz Henrique acumula 52 multas no território russo. As infrações geram pendências de cerca de 82 mil rublos, cerca de R$ 5.400. O portal ainda pontuou que a maioria das irregularidades aconteceram por conta de excesso de velocidade. O resto foi por estacionar em lugares irregulares.

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As ausências de pagamento acontecem desde maio de 2025. Determinado cenário pode gerar uma detenção de 15 dias ao jogador.

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Luiz Henrique na Copa do Mundo

O atacante do Zenit esteve presente na Copa do Mundo de 2026. Ele foi um dos 26 selecionados pelo técnico Carlo Ancelotti. Apesar de estar na lista final para o Mundial, Luiz Henrique não chegou a ter uma participação direta e permaneceu no banco de reservas durante o torneio.

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Em campo, a Seleção Brasileira se despediu da Copa do Mundo nas oitavas de final. Na ocasião, o Brasil para a Noruega por 2 a 1, em Nova York, nos Estados Unidos.

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