Inteligência artificial simula jogos da 20ª rodada do Brasileirão Partidas acontecem neste final de semana

A 20ª rodada do Brasileirão acontece neste final de semana. Durante este sábado (25) e domingo (26) vão acontecer 10 jogos. Diante do cenário, o Lance! pediu para a inteligência artificial do Chat GPT simular os confrontos e apontar os clubes vencedores.

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Dentre os resultados apresentados pela tecnologia, destacam-se os palpites nas vitórias do Santos sobre a Chapecoense, por 3 a 0, do Flamengo sobre o São Paulo, por 2 a 1, e do Palmeiras sobre o Atlético-MG, por 1 a 0. Se os resultados se confirmarem, o alviverde paulista seguirá na liderança do Brasileirão com sete pontos de vantagem sobre o rubro-negro carioca.

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Além das partidas citadas anteriormente, a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro também terá os seguintes confrontos: Athletico-PR x Internacional, Vasco x Mirassol, Bahia x Corinthians, Cruzeiro x Botafogo, Grêmio x Fluminense, Bragantino x Coritiba e Remo x Vitória.

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Veja as simulações do jogo do Brasileirão abaixo:

Jogo Placar (Simulação) Athletico-PR x Internacional Athletico-PR 2 x 1 Internacional Santos x Chapecoense Santos 3 x 0 Chapecoense Vasco x Mirassol Vasco 1 x 1 Mirassol Bahia x Corinthians Bahia 2 x 1 Corinthians Cruzeiro x Botafogo Cruzeiro 1 x 1 Botafogo Grêmio x Fluminense Grêmio 2 x 2 Fluminense Bragantino x Coritiba Bragantino 2 x 0 Coritiba Flamengo x São Paulo Flamengo 2 x 1 São Paulo Palmeiras x Atlético-MG Palmeiras 1 x 0 Atlético-MG Remo x Vitória Remo 1 x 1 Vitória

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