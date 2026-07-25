Inteligência artificial simula jogos da 20ª rodada do Brasileirão
Partidas acontecem neste final de semana
A 20ª rodada do Brasileirão acontece neste final de semana. Durante este sábado (25) e domingo (26) vão acontecer 10 jogos. Diante do cenário, o Lance! pediu para a inteligência artificial do Chat GPT simular os confrontos e apontar os clubes vencedores.
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Dentre os resultados apresentados pela tecnologia, destacam-se os palpites nas vitórias do Santos sobre a Chapecoense, por 3 a 0, do Flamengo sobre o São Paulo, por 2 a 1, e do Palmeiras sobre o Atlético-MG, por 1 a 0. Se os resultados se confirmarem, o alviverde paulista seguirá na liderança do Brasileirão com sete pontos de vantagem sobre o rubro-negro carioca.
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Além das partidas citadas anteriormente, a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro também terá os seguintes confrontos: Athletico-PR x Internacional, Vasco x Mirassol, Bahia x Corinthians, Cruzeiro x Botafogo, Grêmio x Fluminense, Bragantino x Coritiba e Remo x Vitória.
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Veja as simulações do jogo do Brasileirão abaixo:
|Jogo
|Placar (Simulação)
Athletico-PR x Internacional
Athletico-PR 2 x 1 Internacional
Santos x Chapecoense
Santos 3 x 0 Chapecoense
Vasco x Mirassol
Vasco 1 x 1 Mirassol
Bahia x Corinthians
Bahia 2 x 1 Corinthians
Cruzeiro x Botafogo
Cruzeiro 1 x 1 Botafogo
Grêmio x Fluminense
Grêmio 2 x 2 Fluminense
Bragantino x Coritiba
Bragantino 2 x 0 Coritiba
Flamengo x São Paulo
Flamengo 2 x 1 São Paulo
Palmeiras x Atlético-MG
Palmeiras 1 x 0 Atlético-MG
Remo x Vitória
Remo 1 x 1 Vitória
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