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Direção da Globo adverte equipe da GeTV após divergência sobre Palmeiras

Emissora entende que o limite de exposição foi ultrapassado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 13:03
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Ge TV Copa do Mundo
Equipe da GeTV foi advertida pela direção de esportes da Globo (Foto: Divulgação)

A equipe do GeTV, canal digital da Globo no YouTube, foi advertida pela direção de esportes da emissora após polêmicas nas redes sociais envolvendo o Palmeiras. Segundo informações de Gabriel Vaquer, colunista da Folha, o fato principal envolveu a reclamação pública de Luana Maluf, integrante do canal e torcedora declarada do Alviverde.

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Em seu Instagram, a jornalista reprovou uma postagem da conta oficial da emissora, afirmando que o clube não tinha título mundial, além de uma imagem de Flaco López após a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo. Na interpretação da diretoria, a situação deveria ter sido resolvida internamente e não exposta da maneira como foi e, por isso, pediu mais cuidado aos envolvidos no caso.

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Em sua publicação na última segunda-feira (20), Luana disse estar decepcionada com a brincadeira e afirmou que ficou tão revoltada quanto os seus seguidores. Além disso, terminou a mensagem dizendo que esperava não ser demitida pela reclamação.

Luana Maluf com a camisa do Palmeiras
Luana Maluf esteve envolvida na polêmica sobre a publicação da GeTV sobre o Mundial do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Luis Roberto, da Globo, encerra tratamento de câncer que o afastou da Copa

Luis Roberto, principal narrador da Globo desde a saída de Galvão Bueno, revelou que finalizou o tratamento contra o câncer que o afastou da Copa do Mundo. O comunicador afirmou ter passado por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia desde que descobriu a doença em abril deste ano e ficou afastado das transmissões esportivas.

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Em publicação no seu Instagram, Luis tranquilizou os internautas sobre a sua condição e divulgou a campanha do Julho Verde, que tem como principal objetivo a conscientização sobre a importância da prevenção da neoplasia cervical, justamente o problema de que sofreu.

— Terminei há pouco o tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Foram 33 sessões de radioterapia e 7 de quimioterapia. Esse tipo de câncer pode atingir a boca, a garganta, a laringe, a tireoide e outras regiões da cabeça e do pescoço. Os principais fatores de risco são o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a infecção pelo HPV, responsável pelo aumento dos casos de câncer de garganta — iniciou o narrador.

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— Feridas na boca que não cicatrizam, caroço no pescoço, que foi o meu caso, inclusive, rouquidão persistente, dor de garganta que não melhora ou dificuldade para engolir são sinais de alerta e devem ser investigados por um cirurgião de cabeça e pescoço. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura — complementou.

Confira a publicação de Luis Roberto:

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