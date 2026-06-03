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Postura de Igor Thiago na Seleção Brasileira viraliza: 'Pior que parece'

Atacante concedeu entrevista diratamente de Nova Jersey

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/06/2026
14:36
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Igor Thiago em entrevista coletiva às vésperas da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
imagem cameraIgor Thiago em entrevista coletiva às vésperas da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
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Faltam dez dias para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Às vésperas do torneio, o atacante Igor Thiago concedeu uma entrevista, nesta quarta-feira (3), nos Estados Unidos, à imprensa brasileira. Uma fala do jogador viralizou nas redes sociais.

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Durante cerca de 15 minutos, o camisa 25 abordou diversos temas, sendo um dos principais a oportunidade de defender o Brasil na Copa do Mundo. Ao falar sobre o tema, Igor Thiago evidenciou sua felicidade de estar entre os convocados de Carlo Ancelotti.

A alegria nítida do atacante comoveu os torcedores brasileiros que acompanhavam a coletiva de imprensa. Veja a repercussão abaixo:

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Igor Thiago comemora gol marcado pela Seleção Brasileira contra o Panamá ao lado de Endrick
Igor Thiago comemora gol marcado pela Seleção Brasileira contra o Panamá ao lado de Endrick (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Seleção na Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito neste sábado (6).

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Nesta terça-feira (2), a programação da Seleção envolve a chegada ao Hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey, prevista para às 9h30 (de Brasília). No fim da tarde, às 17h (de Brasília), no CT do Red Bull.

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A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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