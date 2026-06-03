Postura de Igor Thiago na Seleção Brasileira viraliza: 'Pior que parece'
Atacante concedeu entrevista diratamente de Nova Jersey
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Faltam dez dias para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Às vésperas do torneio, o atacante Igor Thiago concedeu uma entrevista, nesta quarta-feira (3), nos Estados Unidos, à imprensa brasileira. Uma fala do jogador viralizou nas redes sociais.
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Durante cerca de 15 minutos, o camisa 25 abordou diversos temas, sendo um dos principais a oportunidade de defender o Brasil na Copa do Mundo. Ao falar sobre o tema, Igor Thiago evidenciou sua felicidade de estar entre os convocados de Carlo Ancelotti.
A alegria nítida do atacante comoveu os torcedores brasileiros que acompanhavam a coletiva de imprensa. Veja a repercussão abaixo:
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Pior que ele parece ser muito gente boa, que seja o herói da Copa!— Manotinha (@manotinhabr) June 3, 2026
Que dê tudo certo para ele— mealy (@mealykhan_) June 3, 2026
Mlq bom! Pra cimaa— Gabriel Saraiva (@GabrielSar31810) June 3, 2026
Vai brocar muito gol de penalti, mito. Deveria ser titular pic.twitter.com/9541VmhNJH— Wick 🇧🇷 🔴⚫ᶜʳᶠ (@CartasDeJohnW) June 3, 2026
vai meter o gol do hexa.— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 3, 2026
Seleção na Copa do Mundo 2026
A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito neste sábado (6).
Nesta terça-feira (2), a programação da Seleção envolve a chegada ao Hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey, prevista para às 9h30 (de Brasília). No fim da tarde, às 17h (de Brasília), no CT do Red Bull.
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A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.
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